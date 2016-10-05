哈萨克斯坦呼吁俄美两国恢复叙利亚停火谈判

哈通社阿斯塔纳10月5日电 哈萨克斯坦外交部5日发表声明，就美利坚合众国宣布暂停同俄罗斯联邦就叙利亚停火而进行的会谈表示遗憾。

声明中称："这一决定，或将导致正在战乱中的叙利亚面临更加严重的流血和冲突，并有可能使得此前所取得的成就付诸东流，甚至令未来的情况变得更为棘手。在寻找叙利亚争端解决方案的过程当中，最重要的两个政治实体--美国和俄罗斯之间的对立情绪，令我们深感不安。"



声明还表示，两国之间就叙利亚停火而进行的会谈的停滞，将使当前的叙利亚局势变得更加复杂化，对中东地区的稳定不利。



外交部同时称，哈萨克斯坦在2016年9月10日的声明当中，已经明确表示支持俄美两国就叙利亚停火问题开展的联合会谈。

"相关计划无法落实，着实令我方感到十分的担忧。"声明称。



哈萨克斯坦外交部在声明中呼吁俄美两国尽快恢复会谈。



据悉，美国星期一暂停了与莫斯科就叙利亚停火而进行的会谈，宣称已经对俄罗斯"失去"耐心，理由是俄罗斯在这个饱受战争蹂躏的中东国家，持续不断地对平民目标进行军事袭击。



俄罗斯外交部副部长里亚布科夫对此发表回应称，美国有关暂停与俄罗斯就叙利亚问题开展合作的声明是“威胁和讹诈”。（编译：木合塔尔·木拉提）