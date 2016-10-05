中国年轻情侣长城上刻字遭网民抨击

哈通社阿斯塔纳10月5日电 一对年轻情侣在中国北京市八达岭长城游玩时，用钥匙将自己的名字刻在长城墙上。有民众将这对年轻情侣的照片上传至微博，引起大批民众的批评。"情侣长城乱刻乱画"的话题也登上微博的热门榜，共吸引约230万人阅读和超过2600人讨论。

根据《北京晚报》的报道，一名中国籍游客小张和男友本月3日一同到八达岭长城景区游玩，在北三楼和北四楼之间，看到有一对年轻情侣用钥匙，在墙砖上刻上名字。两人身后的不远处是"禁止刻画"的指示牌，但他们却没有理会。当女游客在刻字时，男游客甚至还拿出手机拍照。

见状的游客小张立即向前提醒他们不要在墙上刻字，但两人依旧置若罔闻。小张便将情侣的所作所为拍下，上传至微博。

她表示，自己在景区游玩，只看见这一对年轻情侣在墙上刻字。

"有的墙砖刻满了字，已经被破坏得不成样子了，但想不到还会有人做这样的事情。"

据了解，八达岭长城上的刻字大多是早些年游客所留下的，因为破坏是无法修复的，因此一些1970、80年代的刻字仍清晰可见。

根据2003年8月施行的《北京长城保护管理办法》规定，民众不可在墙上刻画、损坏长城，违规者将被处罚200人民币至500人民币之间的罚款。

在微博上，不少民众对于这对情侣的行为表示愤怒，认为他们没有素质。另外，也有网民觉得当局的刑罚太轻，应该加重处置这些破坏文物的民众。