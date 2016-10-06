勇士克伊克头骨于今晨运抵阿斯塔纳

哈通社阿斯塔纳10月6日电 卫国忠魂牺牲近90年后，遗骨终于得以重返祖国。

由莫斯科起飞的、运载着哈萨克历史伟人、1916年哈萨克斯坦民族解放运动领袖--勇士克伊克头骨的专机，于阿斯塔纳时间10月6日早晨05:30分抵达阿斯塔纳国际机场。

已守候了多时的勇士克伊克家族后裔，以及文化和体育部等多部门官员，在机场迎接了头骨的到来。



图：勇士克伊克的后裔

据悉，目前勇士克伊克的头骨已被护送至哈萨克斯坦文化和体育部。

阿拉木图国家博物馆馆长努尔桑•阿勒姆拜接受哈通社记者采访时表示，头骨已经被安全的转移到了文体部专门设置的相关设施当中。下一步将安排专家学者，对头骨进行DNA检测。

"专家组将由匈牙利专家安德烈•贝罗领导。"他说。

阿勒姆拜同时透露，在相关的专业性检测全部结束之后，将酌情选择合适的时间，为勇士的头骨进行安葬。

今年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。

在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。

据哈萨克斯坦历史学者证实，目前俄罗斯人类学博物馆中除保存有勇士克伊克的头骨外，还保存了7名克伊克的战友的头骨。

俄方承诺，这批勇士的头骨遗骸将在晚些时候被归还哈萨克斯坦。

而科捏萨热汗的头骨，由于尚未明确其保存机构和地点，目前归还时间仍然未定。

科涅萨热汗（1802-1847），阿布莱汗嫡孙，哈萨克汗国最后一任可汗，1841-1847年在位，领导了1837-1847年期间的哈萨克护国抗争运动，同入侵哈萨克汗国的沙俄侵略者持续斗争，并于1847年阵亡，其头颅被沙俄入侵者砍下并送往莫斯科，有消息称目前被保存于圣彼得堡某处。

勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，随后多年一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。（编译：木合塔尔•木拉提）