纳扎尔巴耶夫：国际反恐力量应团结一致

哈通社阿斯塔纳10月6日电 据总统府新闻局消息，由纳扎尔巴耶夫总统和俄罗斯总统普京共同发起的主题为"宗教反对极端主义"国际科学会议，6日在俄罗斯人民友谊大学举行。

纳扎尔巴耶夫总统向与会人士致电祝贺。



总统办公厅副主任巴格兰•马林巴耶夫向与会代表们宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。



"国际恐怖主义在今天已经表现出了一种新的形势。恐怖主义已经不再局限于某一个范围，而是成为了威胁整个人类文明的毒瘤。



与这一毒瘤的斗争，是整个国际社会的责任。而在与恐怖主义的斗争中，具有社会影响力、受公众所信任和支持的宗教人士和议员们，应当肩负起责任，成为这场斗争最前沿的战斗者。



目前，我们还没有找到根除恐怖主义毒瘤的良方。因此，我们必须首先将国际上的反恐力量统一起来。



我相信，‘宗教反对恐怖主义'大会的召开，以及宗教人士们在反恐方面的努力，将会为这一目标的最终实现，提供巨大的帮助。"纳扎尔巴耶夫总统在贺信中这样写道。



在随后的发言中，马林巴耶夫强调称，历史将证明，纳扎尔巴耶夫总统和俄罗斯总统普京对宗教在反恐领域所发挥的作用的重视，是非常必要而具有重要意义的。（编译：木合塔尔·木拉提）