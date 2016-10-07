路透社：美元仍将走强 但升幅料受限

路透对汇市策略师进行的调查结果显示，美元未来可能会进一步走升，不过在其他仍在放宽政策的央行火力减弱之际，美国偏软的升息前景将限制美元涨幅。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍可望在12月加息，不过该央行最开始暗示今年准备升息达四次，后来却对加息一次也犹豫不决，已打压美元今年下跌逾2%。



"尽管美联储可能在12月升息，进一步推进利率正常化...但市场应会对较长期紧缩周期的速度和幅度仍抱有疑问，"CA-CIB汇市分析师David Forrester说。



"此外，欧洲央行和日本央行在继续大举放松政策方面可用手段基本用尽。整体来看，10国集团(G10)的央行政策现状可能会弱化联储任何紧缩举措对美元的提振效应。"



随着下个月的美国总统大选日益临近，对美元兑主要货币将进一步走高的预期有所减弱，但大多数分析师仍预计美元将小幅升值。



美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新持仓数据显示，外汇投机客持有的美元多仓增至六周以来高位，欧元则为此付出代价。



但路透对65名汇市分析师进行的最新调查显示，受访者小幅调高了对欧元汇价的预估，为连续第三次调查出现这一结果。



分析师认为，欧元兑美元一年后将从周四的1.12美元跌至1.09。今年迄今欧元已上涨约3%。



到2016年底时，欧元汇率预计亦将高于年初水准，自2013年以来首次录得日历年涨幅，尽管欧洲央行在实施大规模刺激举措。



分析师、交易员和投资者现在明显感觉到，主要央行进一步宽松政策的效力正在减退。



确实，尽管日本央行上个月调整政策框架，设定10年期日本公债收益率(殖利率)目标水平在零附近，但在最新调查中，分析师对日圆汇率的预估仍高于1月调查。



分析师1月时预期日圆兑美元一年后将跌至125日圆。目前他们则预计日圆从周四的103.6贬至105.0。日圆今年以来已升值将近14%。



同时，备受打击的英镑在未来几个月内料将跌至数十年新低，因市场担心英国的退欧过程可能混乱无章。



英国首相特雷莎•梅周日表示，她最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程。该言论推动英镑周三跌破1.27美元，为30多年来首见。



最新调查显示，英镑在启动脱欧进程之前最低将跌至1.24美元。（来源：路透中文网）