文化和体育部将继续就科涅萨热汗头骨归还事宜同俄方进行交涉

哈通社阿斯塔纳10月7日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）哈萨克斯坦文化和体育部将继续就寻回科涅萨热汗头骨一事，同俄罗斯政府进行交涉。

文体部副部长阿克托特•拉伊姆库洛娃6日在接受哈通社记者采访时表示，保证每一位为保卫国家而抛头颅洒热血的英雄，能够在祖国的土地上得到体面的安葬，是我们这些后人不容推辞的义务和责任。



值得一提的是，阿斯塔纳时间10月6日早晨5:30时，由专机自莫斯科运抵阿斯塔纳。



目前头骨正在文体部进行专业性的检测，相关报道可点击这里查看。



拉伊姆库洛娃称，迎回勇士克伊克头骨，是一次令人欣喜的阶段性成就。



"我们将就迎回科涅萨热汗头骨一事，继续同俄方进行交涉。这件事关系重大，我们将坚持不懈的将之进行下去，我相信最终一定会有一个好的结果。"她说。



科涅萨热汗（1802-1847），阿布莱汗嫡孙，哈萨克汗国最后一任可汗，1841-1847年在位，领导了1837-1847年期间的哈萨克护国抗争运动，同入侵哈萨克汗国的沙俄、浩罕和希瓦等国家的侵略者持续斗争。



1847年，由于遭到叛徒的出卖，科涅萨热汗在今吉尔吉斯共和国境内阵亡，其头颅被沙俄入侵者砍下并送往沙俄控制下的额木斯克，遗体则被就地安葬。



自此之后，寻找科涅萨热汗遗骨的工作就不曾被停止过。



有消息称，可汗的头骨在额木斯克一直被保存至1930年，随后被转移到了别处。



有人认为头骨后来被转送到了莫斯科或圣彼得堡保存。



哈萨克斯坦独立以来，与俄罗斯方面就归还科涅萨热汗头骨事宜的交涉一直不曾中断。



今年8月，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，就此提出交涉。在随后的会谈当中，俄罗斯总理向哈方做出了归还头骨的承诺。（编译：木合塔尔·木拉提）