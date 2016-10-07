世行报告：贫穷不是暴力极端主义的驱动力

哈通社阿斯塔纳10月7日电 据联合早报网消息，世界银行发表报告称，极端组织伊斯兰国新战士的教育水平高于来源国的平均水平。

德国之声报道，世界银行在一份题为《经济与社会包容防止暴力极端主义》的报告中指出，那些发动自杀式袭击的恐怖分子的教育程度，也高于其团伙成员的平均水平。



这项研究报告旨在探讨为什么一些人会加入伊国组织，试图找出这些人的社会经济特征。



该报告明确指出，"贫穷不是暴力极端主义的驱动力"。



在叙利亚和伊拉克境内伊斯兰国的外国战士，无论他们是来自欧洲、非洲或中东国家，几乎全都在本国接受过多年教育。



根据所掌握到的伊国数据库信息，在3800名新战士中，只有17%没有念完高中，四分之一受过高等教育。



世界银行表示，"来中东、北非、南亚和东亚国家的（伊斯兰国）新战士的教育水平，明显高于其所在国的平均水平。"



报告指出，约三成新战士会向极端团伙表明希望在圣战组织中扮演什么角色，每九人大约有一人希望成为自杀炸弹手，这些人的教育程度不会低于平均水平。



报告研究显示，3800名新战士加入伊国组织之前都有工作。



报告说，"我们发现，加入伊国组织的外国成员不是穷人或教育程度低的人，没有融入所在国的经济生活似乎才是这些人诉诸极端暴力的主要原因"。