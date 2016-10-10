联合早报：“一带一路”的含义

哈通社阿斯塔纳10月10日电 新加坡《联合早报》日前发表文章《钟嘉滨："一带一路"的含义》，对中国正在实施的“一带一路”进行了分析，并总结称：“可以肯定的是，如果实施得当，加上沿线国家的全力支持，中国的发展将更上一层楼。”原文转载如下：

中国各政府机构、媒体和企业界的逾300名代表，加上来自35个国家的来宾，近日在西安这个古老丝绸之路的起点齐聚一堂，商谈同一带一路计划相关的课题和观点。中国国家主席习近平首次倡议这计划，是三年前的事了。然而，计划至今还不是中国或外国人日常谈话中的热门话题。



一带一路是个开放、进行中的计划。在西安举行的国际会议上，出席的中国和海外参与者提出了众多不同的意见，两种不同的论述也出现了。

中国评论员一致认为，计划对各国都有利，不论其面积、地理位置或宗教。因为这个网络将把它们同世界联系起来，包括人员、商品和其他货物。这可以促进各国的进一步发展。一带一路是中国提出来的计划，重点是平衡的发展和平等。

然而，在海外代表中，按同北京的关系而定，看法却各有不同。一般而言，来自非洲、东欧和东南亚的代表相当认同这个计划。超过40个国家已经在计划的联合项目同中国进行合作。

来自东南亚的观点比较谨慎。一带一路被认为是中国持续将其产能过剩出口到海外、寻求新市场及扩大外交地平线的努力。北京希望计划赢得受援国的好感，促进中国作为新区域发展规划者的国际形象。

在亚细安10个成员国中，只有马来西亚、泰国、老挝和印度尼西亚同中国有一带一路合作计划，主要是铁路项目。这些国家都希望改善它们的陆上和海上交通基础设施，尤其是联系它们（包括港口设施）之间的高铁项目。其中，泰国对一带一路计划最积极。在众多成员国中，它投入由中国所主导的亚洲基础设施投资银行的金额排名第12。

作为一个组织，尽管区域领导人进行了高层会谈，亚细安还是不愿意对一带一路做出表示。2010年，亚细安为成员国间的互联互通提出了详尽的总体规划。一些成员国认为，这项规划促使中国于2013年提出了超越亚洲、范围更辽阔的计划。

去年4月，北京建议中国和亚细安成立高层工作小组，探讨亚细安互联互通总体规划和一带一路可以相辅相成的领域。但之后便没有进一步的发展。上个月，在配合中国－亚细安建立对话关系25周年所举行的第19次中国－亚细安领导人峰会上，双方只是表示"注意到"正在进行的努力，以及同意确认彼此可以合作的领域。

没有亚细安全心全意的支持，一带一路主要只能依赖个别亚细安国家的合作与合约。全新的《亚细安互联互通总体规划2025》将为协同效应和能力建设提供更多空间。因此，一带一路同这个区域框架，以某种形式联系起来是至关重要的。

中国－亚细安对话关系进入第26个年头之际，曾经协助彼此成为亲密伙伴的热诚似乎消退了。

长期悬而未决的南中国海主权争端所引起的猜忌，依然让亚细安决策者感到非常焦虑。中国与亚细安皆表示，要在明年中完成《南中国海行为准则》（Code of Conduct）的框架草案。

不久前，中国与联合国开发计划署签署共建"一带一路"谅解备忘录，合作鼓励更多国家加入。这是一项正面的新发展。联合国的参与将大大促进一带一路计划的进展，因为一带一路的许多目标，和联合国的永续发展目标是一致的。

亚细安已经委任泰国确定的17项永续发展目标中，哪些应该是"亚细安愿景2025"的优先考量。中国和亚细安可以在永续发展目标的特定项目上，成立三方合作关系。这样的共同平台，将有助于启动重新建立互信和信心的努力。

一带一路是不是由中国主导，并只是专为中国投资服务的错综复杂的陆上与海上路线，还有待观察。可以肯定的是，如果实施得当，加上沿线国家的全力支持，中国的发展将更上一层楼。

来源：联合早报