阿斯塔纳芭蕾舞团在东京出演

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据文化和体育部官网消息，近日，阿斯塔纳芭蕾舞团为期两天的专场演出在东京文化会馆(Tokyo Bunka Kaikan)拉开序幕。

阿斯塔纳芭蕾舞团演员为观众表演了编舞家里卡多•阿马兰特的《微光》（A Fuego lento）、《大地》（Gaia）以及尼基塔•德米特里耶夫斯基的《世界》。



日本前内阁总理大臣福田康夫观看了演出会并表示："我是第一次观看哈萨克斯坦芭蕾舞剧，感到非常吃惊。歌声、视觉和舞蹈都令人叹为观止，阿斯塔纳芭蕾舞团用自己优越的表演令观众深深陶醉于舞剧气氛中。看完舞剧后，我甚至认为日哈两国文化相近，或许真正的艺术会让两国民众更相近相亲。在此我希望两国之间的合作关系，尤其是文化与艺术领域的合作关系持续深入发展。"



东京文化会馆是日本著名的表演艺术中心，可容纳2500名观众。在演出开始前，特意为观众介绍了哈萨克斯坦文化。



据悉，阿斯塔纳芭蕾舞团的第二场演出是在东京另一表演艺术中心 - 新宿文化中心举行。



阿斯塔纳芭蕾舞团通过《东方狂想曲》的表演向东京市民介绍了哈萨克舞蹈的艺术魅力。演出中，芭蕾舞团表演了Turan民间乐队的《美人》、达吴列特克烈的《黎明》、迪娜•努尔皮耶索娃的《美丽的阔恩尔》、卡尔•詹金斯的《燕子》等艺术作品。



日本芭蕾舞演员艾米•哈里亚马说："舞蹈演员都很年轻，但他们却成功展现了古典舞的艺术性魅力。"（编译：金桥）