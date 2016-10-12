汇丰：“一带一路”中的基础设施建设商机

哈通社阿斯塔纳10月12日电 在"一带一路"战略带动下，中国企业去年已经在49个国家进行了规模达148亿美元的直接投资。但相比之下，很少有外国公司在利用"一带一路"战略，抓住这一战略中基础设施建设方面潜在的商业机会。

根据汇丰周二发布的一份报告，该机构对全球14个国家的1600位企业高级管理人进行调查后发现，尽管41%的人了解中国政府"一带一路"战略所展现的商业机会，但他们中仅有7%在着手利用这一战略。

汇丰的报告显示，在了解"一带一路"战略的高级管理人员中，欧洲和北美的最可能首先利用这一战略。在欧洲，了解该战略的人中有12%正在对此做出计划，北美的这一比例为9%。

而除中国以外的亚太地区，仅有6%了解这一战略的公司在对此做出部署。不过，汇丰亚太地区商业银行主管泰特（Stuart Tait）表示，泰国、马来西亚等东盟国家已经启动了许多与"一带一路"相关的项目。

"一带一路"战略由中国国家主席习近平在2013年首次提出。"一带"是借鉴在古代将中国和欧洲、中东联系起来的丝绸之路，打造现代的"丝绸之路经济带"。"一路"相当于借鉴古代中国与东南亚、印度乃至波斯湾的海上联系路线，建设"21世纪海上丝绸之路"。"一带一路"战略将影响到65个国家，以及全球人口的近三分之二。

汇丰的报告显示，尽管利用"一带一路"基础设施建商机的外国公司数量很少，但使用人民币进行交易的外国公司却越来越多。在接受调查的外国公司中，使用人民币进行国际商业活动的公司占比由去年的17%上升到目前的24%。人民币在10月1日正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子。

以澳大利亚为例，目前，有18%的澳大利亚企业在使用人民币，去年这一比例为13%。汇丰银行澳大利亚商业银行部主管休斯（Steve Hughes）表示，超过40%的受访澳大利亚企业认为人民币未来5年内将成为国际交易货币，去年持这一观点的企业比例为29%。

"对于任何寻求增长和新客户的公司来说，那（"一带一路"）都是一个可探寻的、令人激动的命题。"休斯称。（编辑：木合塔尔·木拉提）



来源：界面