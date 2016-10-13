普京：俄罗斯经济开始出现增长

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据新华社消息，俄罗斯总统普京说，俄罗斯经济趋于稳定，开始出现增长。

普京12日在由俄罗斯外贸银行主办的"俄罗斯在召唤"年度国际投资论坛上发表讲话说，俄实体经济部门停止衰退成为稳定的重要征兆，进口替代政策发挥作用，机器和设备生产、轻工业、木材加工等部门开始出现不显著但足够稳定的增长。



他说，经济复苏还体现在银行部门。央行逐步降低关键利率，贷款利率尽管依然很高，但开始出现下降趋势。央行国际储备从今年1月1日的约3680亿美元增长到目前的4000亿美元左右。



普京指出，宏观经济条件的改善增强了投资者对俄经济的兴趣。今年前三季度，俄资本净流出96亿美元，比去年同期的480亿美元降低五分之四。同时，今年前三季度俄非金融部门的外国直接投资同比增长2.6倍，达到83亿美元。



他说，俄股票市场也呈现涨势，两大股指年初以来分别上涨约200点。这都是积极的指标性趋势，体现了投资者对俄的信任水平及积极评价。



普京强调，经济稳定一个非常重要的因素是人的情绪和信心。信心明显增强了，正是经济稳定的证明。



普京表示，西方制裁对俄经济造成影响，获取技术受到限制，但发起制裁的西方国家对自身经济也造成损害。



俄国内生产总值2015年萎缩3.7%。自今年初以来，俄资本外流大幅减少，通胀明显缓解，外汇储备增加，卢布升值，经济开始有所恢复。但俄经济形势依然不容乐观。根据俄央行公布的数据，今年1月至8月，俄贸易顺差同比下降48.7%，降至557亿美元。