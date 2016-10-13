全球安全国家排行榜出炉 哈萨克斯坦指数高于美国

哈通社阿斯塔纳10月13日电 在全球安全国家排行榜上，哈萨克斯坦排名超过了美国。

该排名由世界经济论坛发布，共包括全球141个国家。



排名当中，美国位列73位，而哈萨克斯坦位列第72位。



值得一提的是，在独联体国家当中，摩尔多瓦安全指数最高列独联体第一（排名第64位）。吉尔吉斯在排行榜上列第97位，俄罗斯位列126位。



在所有的141个国家当中，芬兰安全指数最高位列榜首，卡塔尔位列第2，阿联酋列第3位，冰岛第4。



排行中位列倒数的3个国家分别是尼日利亚、哥伦比亚和也门。



据悉，该榜单制定过程中，重点考虑了对象国国内的犯罪率情况、恐怖主义威胁、公民对安全机构的信任程度以及安全机构对公民个人安全的保障能力等信息。



值得一提的是，在此之前，美国曾计划将哈萨克斯坦列入"极度危险国家"名单。



据悉，被列入美国这份"极度危险国家"名单的国家公民，申请赴美签证将面临30天的考察期，抵达美国之后还将受到严格的监控。



除哈萨克斯坦外，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯、土耳其、朝鲜、卡塔尔、阿联酋、巴基斯坦、阿富汗、埃及和其他30多个阿拉伯及非洲国家也被列入了美国的这份"极度危险国家"名单当中。



这份名单由美国肯塔基州参议院兰德•保罗制定。（编译：木合塔尔·木拉提）