国际科学与技术中心总部或将在世博会结束后迁至世博园

哈通社阿斯塔纳10月13日电 国际科学与技术中心继续运行协议，13日获得参议院（议会上院）批准。

据教育和科学部部长耶尔兰∙萨哈迪耶夫透露，国际科学与技术中心（ICST）成立于1994年，当时总部位于莫斯科，成立的主要宗旨是防止生物、化学和核武器扩散。



起初成员国有欧盟、俄罗斯、美国和日本， 1995年哈萨克斯坦正式加入了该中心。



2015年6月22日，国际科学与技术中心总部从莫斯科迁至阿斯塔纳。



国际科学与技术中心总部现位于纳扎尔巴耶夫大学建筑楼内，总部运转的所有成本由纳扎尔巴耶夫大学承担，每年平均为其投入1800万坚戈。



目前相关部门正在与2017世博会运营公司以及阿斯塔纳市财政局进行磋商，计划在世博会结束后，将国际科学与技术中心总部迁至世博园某一设施当中。



萨哈迪耶夫指出，国际科学与技术中心在生物技术、环境学、核反应能谱学、材料学、化学、物理学等领域支持了多个研究项目。



每个项目平均投入了1至60万美元。在过去20年内，为5000多名哈萨克斯坦科研人员提供了总计750万美元的研究经费，占总投入量的13%。（编辑：木合塔尔·木拉提）