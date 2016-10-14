摩根•弗里曼现身清真寺 英媒：拍纪录片罢了

哈通社阿斯塔纳10月14日电 伊斯兰教阿舒拉节这一天，美国好莱坞著名影星摩根•弗里曼现身英国伦敦一座清真寺。

其盘腿坐在穆斯林信众当中的照片，迅速传遍了推特等网络社交平台，激起了人们的热议。



据悉，这张照片拍摄于10月12日，拍摄地点位于伦敦"Al-Koi"穆斯林协会名下的一座清真寺中。



不仅在社交平台上，这张照片随后还得到了许多正规媒体的转载和报道。



许多影迷都对这位曾经两度扮演"上帝"角色的演员，出现在穆斯林集会当中感到惊讶。







部分网民认为，这体现了演员对穆斯林习俗的尊重。而另一部分人则根据照片，宣称摩根•弗里曼已经"皈依了伊斯兰教"。



实际上，根据英国媒体的报道，这位79岁的奥斯卡奖得主此番在清真寺中现身，是因为参与了国家地理频道一档纪录片的拍摄。



这部纪录片的主题为《上帝的历史》，这位曾饰演上帝角色而深入人心的演员，确实很适合成为纪录片的主持人。







如今常有明星在参与重要的活动，或类似上文影片拍摄等工作时，出于需要身着穆斯林服饰或参与穆斯林祈祷仪式。其照片随后常常被断章取义的发布在社交媒体上，并被部分人当作这些明星"诡异伊斯兰"的证据。



有分析人士称，无论是出于宣教的目的，还是部分网民的个人之举，这种行为本身都显得颇为幼稚。（编译：木合塔尔·木拉提）