副总理塔斯马哈穆别托夫主持专项会议 讨论世博会筹备情况

哈通社阿斯塔纳10月17日电 据总理官网消息，政府副总理伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫17日在阿斯塔纳举行专题会议，就2017世博会相关筹备情况和具体工作进展进行讨论。

阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫、文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒、2017世博会运营公司第一副总裁玛拉特•沃玛洛夫等出席会议。



会上，塔斯马哈穆别托夫强调称，2017世博会是展示哈萨克斯坦独立25周年成就，以及首都辉煌风貌的重要活动。



因此，在筹备期间，首都各项基础设施需保持最佳状态，针对世博会前后的安全保障工作必须严格落实到位，确保各国来宾及参展人员享受到最便利、宾至如归的服务。



塔斯马哈穆别托夫要求文体部与阿斯塔纳市政府及世博会运营公司开展密切合作，保证展会期间各项文化活动的顺利举行。



"与此同时，各国代表团的行程安排等工作也要落实到位。"他说。



据悉，根据文体部制定的2017年阿斯塔纳世博会各类文化活动名单，2017阿斯塔纳世博会期间，首都阿斯塔纳市内将举行总计6000多个各类型文化活动。



阿斯塔纳世博会的主题为"未来能源"，世博会展期为2017年6月10日至9月10日，园区规划总面积或将逾100公顷，预计接待参观人数为500多万人。（编译：木合塔尔·木拉提）