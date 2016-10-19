“后卡里莫夫时代”开启 乌兹别克斯坦的变与不变

一位吉尔吉斯斯坦记者日前在社交网站上晒出一张他与乌兹别克斯坦政府高官的合影，并评论到："八月份之前，这样的照片是无法想象的"。

不仅如此，从"脸书"上新开设的总理和议会的社交账号，到设置专门机构接待各类社会投诉，这些悄悄出现的新变化似乎都在向世界表明，"后卡里莫夫时代"的乌兹别克斯坦正在悄然发生着改变。



推出“加强版”经济改革



9月初刚刚代理总统的米尔济约耶夫还在担任政府总理时，就曾在议会对上下两院的议员们明确表示，乌兹别克斯坦需要进行改革。



在他看来，在诸多改革任务中，通过支持私有经济保持经济增速是需要优先考虑的任务之一。事实上，他已用行动证明了这一任务的重要性。10月5日，代理总统尚不满一个月的米尔济约耶夫便签署命令，推出了一系列措施，以促进企业发展，改善商业环境。



这些措施甫一公布，便在乌兹别克斯坦的商业领域受到了极大的欢迎。



在世界银行早年推出的经商环境报告中，乌兹别克斯坦的排名并不理想。近年来，前总统卡里莫夫一直要求政府努力提高本国在这一报告中的排名。米尔济约耶夫领导下的乌兹别克斯坦政府也推行了压缩形成环节、建立电子政商平台等措施，以改善本国商业环境。而10月5日推出的措施则被视为之前各项改革措施的"加强版"，涉及修改刑法、行政责任法、税法等多项法律。在诸多改革措施中，最受企业欢迎的是取消临时检查制度。根据代总统令，从明年1月1日起，乌兹别克斯坦将取消所有对企业的突击检查行为，即使有特殊情况，需要进行预约检查，时间也被严格限制在1个工作日内。此外，在议会中设立专门商业申诉机构也是此次改革中颇受关注的一项措施。



有分析认为，这些改善商业环境的改革措施，将对乌兹别克斯坦中小企业的发展特别有利。根据乌国官方数据，中小企业占乌国内生产总值的56.5%，就业人数更是占全部就业人口的78%。一些媒体和分析人士甚至用前苏联时代一度流行的"解冻"一词形容乌兹别克斯坦当前进行的改革。



与各邻国关系逐步回暖



相比于国内经济领域的改革，乌兹别克斯坦的对外政策走向，特别是如何处理与中亚各邻国的关系，似乎更吸引各方的关注。代总统米尔济约耶夫把创造与邻国的良好关系视作与经济改革同等重要的优先任务。



在与各邻国的关系中，乌兹别克斯坦与吉尔吉斯斯坦间关系颇具代表性。两国间的问题一直十分复杂，涉及边境勘界、跨境河流开发、能源输送等各种问题。双方多年来一直争吵不断，甚至爆发边境冲突，最近一次就发生在今年8月末。在双方争议的乌加尔山地区，乌方认为，4名吉国无线电中继站的工程师"破坏边境"，因此将之扣押。双方边境局势因此十分紧张。而近来，吉乌两国之间的关系却出现了明显的缓和。先是乌方释放了扣押的吉方工程师，继而双方工作组对存在争议的300余公里边界进行了联合勘查。不久前，吉第一副总理阿布加济耶夫更是率领高规格代表团访问乌兹别克斯坦。吉方勘界工作组负责人、副总理拉扎科夫也认为，吉尔吉斯斯坦同乌方的关系的确出现了回暖。与之相类似的，还有近来乌兹别克斯坦外长卡米洛夫对塔吉克斯坦的访问。卡米洛夫在同拉赫蒙总统会谈时，双方也谈到了改善彼此间政治、经济关系的问题。



不过也有分析认为，尽管乌兹别克斯坦同邻国的关系在发生一些好转，但卡里莫夫时代形成的对外政策，特别是在平衡美俄等大国影响上的做法，依然被认为是符合乌兹别克斯坦国家利益的明智之举，不会轻易发生根本性的改变。（来源：中国文汇报）