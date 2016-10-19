阿斯塔纳市为将胜利红旗插上柏林议会大厦的哈萨克英雄树立雕像

哈通社阿斯塔纳10月19日电 卫国战争传奇英雄拉赫姆詹•霍什卡尔巴耶夫纪念雕像落成仪式，19日在阿斯塔纳举行。

在苏联卫国战争期间，拉赫姆詹•霍什卡尔巴耶夫作为一名红军战士，参加了许多重要的战役，并在最终的柏林决战中，与俄罗斯战士格里高利•布拉托夫一起，将胜利红旗插上了柏林国会大厦。

高约11米的雕像，坐落于首都莫穆舍大街与霍什卡尔巴耶夫大街交汇处。

据市政府消息称，英雄纪念雕像基座高4.5米，人像高6米。雕像由著名雕塑师、«哈萨克耶勒»纪念碑设计者之一的阿斯卡尔•纳热托夫创作。

阿斯塔纳市副市长叶尔梅克•阿曼沙耶夫出席雕塑落成仪式，并向全体市民致以祝贺。



在其讲话中，阿曼沙耶夫表示，在即将迎来共和国独立25周年庆典之际，为传奇战士树立纪念碑意义非凡。

拉赫姆詹•霍什卡尔巴耶夫的女儿和孙子，以及其人物生平传记作者卡斯木•阿帕斯吾勒等数百人出席了盛大的仪式，并向英雄的雕像敬献鲜花。

值得一提的是，在卫国战争结束后的漫长历史中，苏联官方始终拒绝承认霍什卡尔巴耶夫将红旗插上柏林议会大厦的事迹。直到2007年，俄罗斯官方才正式承认，霍什卡尔巴耶夫和布拉托夫两人，在柏林战役中将第一面胜利红旗插在了议会大厦的楼顶。

据悉，参加柏林战役期间，霍什卡尔巴耶夫年仅21岁。苏联官方自始至终，均未给予这位英雄应有的荣誉。

2001年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，授予其«人民英雄»荣誉。（编译：木合塔尔·木拉提）

