哈萨克斯坦向世界贸易组织申请《政府采购协定》观察员地位得到批准

哈通社阿斯塔纳10月20日电 世界贸易组织政府采购委员会于19日在瑞士首都热内瓦召开会议。

会议中，财政部副部长鲁斯兰•别克塔耶夫提出，哈萨克斯坦希望申请《政府采购协定》观察员地位的意愿，得到了委员会一致批准。



哈萨克斯坦代表团由财政部政府采购部门负责人萨比特•阿赫梅托夫和国家经济部代表组成。



别克塔耶夫表示，哈萨克斯坦加入世界贸易组织的主旨之一是获得《政府采购协定》观察员地位，因为获得该地位将证明哈萨克斯坦在政府采购系统中已达到国际领先水平。



在访问热内瓦途中，世界贸易组织副总干事易小准代表政府采购相关秘书与该组织政府采购协议委员会主席约翰•纽哈姆和副主席罗布•安德森进行了会谈。



三方决定于2016年11月7日至8日在阿斯塔纳举行国家讲习班，并由世界贸易组织专家向政府机构代表和企业代表介绍组织要求。



此外，哈萨克斯坦代表团还与欧洲重建和发展银行代表进行了会谈。



会谈后，欧洲重建和发展银行代表为进一步促进发展，决定为哈萨克斯坦政府采购体系作出评估工作。



据悉，会议中，美国、欧盟国家、中国、塔吉克斯坦等国家代表均对哈萨克斯坦获得《政府采购协定》观察员地位表示祝贺。（编辑：木合塔尔·木拉提）