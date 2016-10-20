讲述蒙古国哈萨克女训鹰人的纪录片在美国举行首映式

哈通社洛杉矶10月20日电 当地时间10月18日，讲述蒙古国哈萨克族女训鹰人--艾肖丽范•努尔哈伊普（Айшолпан Нұрғайып）的纪录片《The Eagle Huntress》的首映仪式在美国洛杉矶举行。

《星球大战VII》主演黛茜•雷德利（Дейзи Ридли）出席了活动，她同时也正是这部纪录片的执行制片人和配音演员。



纪录片导演奥托•贝利（Отто Белл）在接受《商业内幕》记者采访时称，雷德利对小训鹰师艾肖丽范的经历非常感兴趣，在观看纪录片的过程中甚至几度落泪。



黛茜•雷德利则表示，她对于能够参与到这样一部精彩的作品，并为其中的主要人物配音感到非常的荣幸。



"我相信，每一个观众都会感动于这部片中小女孩的坚韧果敢，并从中得到许多感悟。能够将这样一个精彩的故事，通过我的双手让世界得以了解，是我最大的荣幸。" 这位冉冉升起中的好莱坞新星在接受Deadline.com采访时，这样宣称。



据悉，纪录片的主角--艾肖丽范以及她的父亲努尔哈伊普也专程从蒙古国来到了洛杉矶，参加纪录片的首映式。在首映式上，他们同导演奥托•贝利一起和黛茜•雷德利见了面。



制片方透露，纪录片《The Eagle Huntress》将于10月28日起在美国纽约和洛杉矶公映。（编译：木合塔尔·木拉提）



