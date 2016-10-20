中国驻阿拉木图总领事就我国脑瘫患儿在华遭遇医疗欺诈事件表态

哈通社阿拉木图10月20日电（记者阿勒玛斯•穆喀什吾勒）备受关注的哈萨克斯坦脑瘫患儿在中国首都北京遭遇医疗欺诈事件，日前得到了中国驻阿拉木图总领事馆的表态。

此前，Sezimtal公募基金协调员、律师松卡尔•努尔马哈姆别托夫曾向记者透露，共有13个脑瘫患儿家庭在北京接受治疗期间，遭到了北京一家名为"黎明医院"（音译）的治疗机构的欺骗，并损失了近20万美元治疗费用。

上述13个家庭随后共同聘请了律师，并计划将"黎明医院"告上法庭。



在该事件得到舆论的广泛关注后，"黎明医院"方面请求哈萨克斯坦受害者团体不要将此事上升至法律层面，并表示愿意在不通过法院审理的前提下进行赔偿。



9月底接受媒体记者采访时，努尔马哈姆别托夫曾说："13个家庭的代表，以及我们基金会的成员，将在10月飞赴北京，届时将同实施欺诈行为的医院进行赔偿事宜的协商。所需的法律文件，目前正在整理当中。我们相信，对方会很快进行赔付。此外，哈萨克斯坦外交部也承诺将在我们需要的时候，为我们提供必要的帮助。"



此外，Sezimtal公募基金还向哈萨克斯坦共和国卫生和社会发展部提出申请，建议建立一份《黑名单》，将所有出现过针对哈萨克斯坦患者进行欺诈行为的境外医疗机构，全数列入这份《黑名单》中，并定期进行公布。



而中国驻哈萨克斯坦阿拉木图总领事馆总领事张伟日前也就这一事件做出了官方表态。



"我是通过媒体的报道才得知这一消息的。据中国媒体的报道称，受害方已经开始同院方进行联系，并准备就赔偿事宜进行对话。我相信，这一事件会通过对话方式得到妥善的解决。我同时也想向所有的家长提出建议，在挑选医疗机构时，请一定要注意核实这些机构及其医护人员的专业资质。"他说。



根据此前报道，一家位于中国首都北京的名为"黎明医院"（音译）的治疗机构，在宣传中声称只需8000美元的价格，即可为患儿进行一项在发达国家需要花费3万美元的、旨在治愈脑瘫患儿的专项手术。



该治疗机构宣称这项手术名为"3S神经阻断手术"，可对脑瘫患儿的病情起到明显的效果。但实际上，"黎明医院"仅仅只是为患儿进行了肉毒毒素制剂的注射。



这种肉毒毒素制剂一般用于美容手术，亦用于治疗肌肉痉挛等症状。值得一提的是，我国医疗专家表示，这些家长花费8000美元在北京进行的所谓"手术"（即注射肉毒毒素制剂），在哈萨克斯坦针对脑瘫患儿是完全免费的。



本社对这一事件的相关报道，可以点击文章下方链接进行阅读。



本社将继续关注该事件的进展情况。（编辑：木合塔尔•木拉提）



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