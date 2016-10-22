欧航局：火星试验登陆器或在降落时已坠毁

哈通社10月22日电 据新华社消息，总部位于法国巴黎的欧洲航天局21日宣布，美国航天局火星勘测轨道飞行器拍摄的一张火星表面图像，很可能捕捉到了日前在着陆火星前突然"失踪"的欧洲火星试验登陆器"斯基亚帕雷利"的踪影。据画面内容分析，"斯基亚帕雷利"可能在降落时"不幸坠毁"。

这张图像由火星勘测轨道飞行器于20日拍摄，呈现了火星表面"斯基亚帕雷利"原定着陆点附近的景象。欧航局说，与今年5月拍摄的火星表面相同区域图像相比，新拍摄的画面中出现了两处新的特征，相信与计划登陆火星的"斯基亚帕雷利"有关。

其中，一处亮点被认为是"斯基亚帕雷利"降落过程中打开的直径12米的降落伞，而位于降落伞以北1公里处，一处大约长40米、宽15米的深色模糊斑点则被认为是撞毁在火星表面的登陆器主体。

欧航局说，根据初步推测，"斯基亚帕雷利"有可能是从距离火星表面2千米至4千米高的空中开始下坠，并以超过300公里的时速撞向火星，但也不排除登陆器发生爆炸的可能性。

19日，欧洲和俄罗斯合作的"火星太空生物"项目此前发射的"微量气体轨道器"成功按计划进入环火星轨道。然而，原计划随后自动降落至火星表面以测试进入火星大气、下降和着陆技术的"斯基亚帕雷利"却在着陆前50多秒时突然失联。

两天来，任何监测设备都没能再接收到登陆器发出的信号。但欧航局此前表示，位于印度浦那的巨米波射电望远镜当天接收到的无线电信号以及欧航局"火星快车"轨道探测器传回的数据均显示，"斯基亚帕雷利"进入火星大气层并实施降落的多个步骤都基本顺利，尤其是大气层减速、打开降落伞和张开热挡板。



欧航局说，项目团队人员目前仍在继续对"斯基亚帕雷利"母船--"微量气体轨道器"在登陆器降落过程中记录的数据进行解码，期待通过结合巨米波射电望远镜和"火星快车"提供的信息，精确重现"斯基亚帕雷利"降落过程，找出事故原因。

"斯基亚帕雷利"是欧航局送上火星的第二个登陆装置。2003年，欧洲"猎兔犬2"号登陆器就曾随"火星快车"一同发射升空。然而，它们的命运却惊人地相似。

当年，"猎兔犬2"号在完成进入火星大气层、降落和着陆动作后，电池板没能完全展开，失去了与地球的联系，直到2015年1月才被美国航天局的火星勘测轨道飞行器拍摄到它的身影。

"火星太空生物"项目是欧洲发射"火星快车"轨道探测器后开展的第二个火星探测项目，主要目标是寻找火星上是否存在生命的证据。该项目分为两个阶段，目前正处在第一阶段。原定于2018年启动第二阶段任务，现已推迟至2020年。届时，一个配备先进电子设备、火箭推进器、制导雷达和降落伞的火星登陆器将被送上火星，并释放一台约300公斤的火星车对火星展开地面考察，寻找生命迹象。