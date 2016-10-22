俄罗斯坠毁直升机黑匣子已找到

哈通社阿斯塔纳10月22日电 俄罗斯一架米-8直升机当地时间21日晚在乌拉尔联邦区的亚马尔地区坠毁，目前已经造成19人丧生。

据俄罗斯卫星新闻网等媒体的消息，当地紧急情况部门官员报告一架米-8直升机在亚马尔坠毁。另有报道称，直升机驾驶员曾尝试实施硬着陆，但没有成功。



大多数俄罗斯媒体称，直升机坠毁事件造成的遇难人数是19人。塔斯社的报道说，直升机严重损毁，但并没有发生爆炸。直升机坠毁现场的能见度比较低，给救援工作带来一定困难。

初步报告称，直升机上共有19名乘客和3名机组人员。直升机原计划从克拉斯诺亚尔斯克的油田飞往乌连戈伊。上百名救援人员已经赶到直升机坠毁现场展开清理，并找到大多数遇难者的遗体。

救援人员也找到了直升机的黑匣子。当地紧急情况部门官员称黑匣子"状况良好"，已经送往相关部门接受进一步检验。

救援人员还发现了3名幸存者，已经被送往医院，他们中有人"伤势严重"。曾有幸存者用手机拨打了救援电话，称自己被困在直升机的残骸中无法脱身。

俄罗斯联邦调查委员会已经就直升机坠毁展开"刑事调查"。调查人员认为"驾驶员违反飞行安全制度、直升机机械故障和恶劣天气"都有可能是直升机坠毁的原因。