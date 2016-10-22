推特等多家知名网站被黑无法登陆

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据BBC消息，黑客在周五（10月21日）利用网络摄像机以及电子录音等设备袭击了一些知名的国际网站。

这些黑客袭击的对象是位于美国新罕布什尔州（New Hampshire）的一家名为Dyn的互联网站交换中心，Dyn为互联网站提供基础设施服务，客户包括推特、Paypal、Spotify等知名公司。



黑客使用了数十万网络连通设备在美国东部以及欧洲的一些国家制造恶行，这些设备以前遭到过恶意代码感染。



"攻击手段的多样化让我们防不胜防，"Dyn首席战略官约克（Kyle York）说。美国国土安全部以及联邦调查局称已经介入调查。



这起事件发生在美国对电子攻击感到史无前例的恐慌的时候。黑客已经攻击了美国的一些政治团体和竞选机构。



发生在周五的断断续续的黑客攻击位置来源非常广，导致是一个互联网新闻博客Mashable、CNN、纽约时报、华尔街日报、评论网站Yelp以及亚马逊等网站用户无法登陆。



"分布式阻断服务攻击"



Dyn表示攻击来自上百万网络地址，是史上规模最大的网络攻击之一。安全专家表示这是一种被称为DDos（分布式阻断服务攻击）的内容攻击方式。黑客通过给网站注入海量垃圾信息导致服务崩溃。



Dyn分析称，一些恶意流量来自网络连通设备，包括网络摄像机以及电子录音设备，这些设备遭到一种叫"Mirai"的病毒控制。



"我们不能简单阻断这些网络地址，因为这将使谷歌以及域名解析服务OpenDNS 被封，"Dyn安全及内容传输部门的负责人说，"这是非常恶劣的攻击，非常难以预防。"



对类似域名服务提供者的攻击可能导致大规模伤害，因为这些机构的职能是传输海量的网络流量。



Dyn表示，当天早上自己受到了第一次攻击，导致运行中断两个小时，在服务恢复后，又发现了第二次和第三次攻击。



作为全球最大的电子信息云存储公司之一，亚马逊在西欧的用户受到短暂影响。在伦敦，推特和一些新闻网站周五晚上不能登陆。



Paypal表示，攻击导致客户在某些区域无法登陆完成支付。