特朗普又被指控性骚扰

哈通社阿斯塔纳10月23日电 据联合早报网消息，又有一名女性指控特朗普性骚扰。成人电影女星德瑞克说，特朗普曾提出给她1万美元，要她单独到他的旅馆房间。

法新社报道，加上德瑞克（Jessica Drake），现在至少有11名女性指控特朗普咸猪手、发表不适当言论或强吻她们。



德瑞克22日在女律师欧瑞德陪同下在洛杉矶召开记者会。她说，2006年，她在加州塔霍湖的一场高尔夫球比赛中遇到了特朗普。



她说："他（特朗普）和我调情，并邀我一起沿着球场散步。"她接着说，特朗普还叫她去旅馆房间找他。



德瑞克说，当她和另两名女性同去时，穿着睡衣的特朗普"在尚未开口询问下就紧拥并亲吻她们"。他还问她，拍成人电影是怎么一回事。



当德瑞克回到自己的房间后，特朗普打电话来，叫她回到他的房间，并邀请她出席派对。他说："你想要怎样？多少钱？"

德瑞克拒绝后又再接到电话，来电者不是特朗普就是另一男子，称如果她接受邀请，就会给她1万美元，和用特朗普的专机载她回家。



欧瑞德则在记者会上公布一张特朗普和德瑞克在高尔夫球赛上的合照。



特朗普竞选团队斥责这项指控，称这是个"完全虚假和荒谬的故事"，并指这是希拉莉团队的抹黑伎俩。