哈通社社长谈哈中人文合作

哈通社南京10月24日电（记者萨德克•阿克加诺夫）10月24日，首届"丝绸之路"媒体合作论坛在中国江苏省南京市举行。

受邀出席此次论坛并发言的哈萨克国际通讯社社长阿赛勒•托列根诺娃，在会上就哈萨克斯坦和中国在人文领域的合作进行了阐述。



"近几年来，我们可以明显看到两国在人文领域的交流正在变得更加密切。两国的学者、文化领域的知名人士之间的交流不断增加。目前，哈萨克斯坦在华留学生数量已经超过1.1万人。在中国的外国留学生当中，这一数据比例相当可观。哈萨克斯坦目前已经开办了4所孔子学院。"在题为《媒体如何促进民心相同》的主题分享环节中，阿赛勒•托列根诺娃这样说道。



阿赛勒•托列根诺娃还表示，从去年年底开始，旨在宣传哈萨克斯坦历史、语言和文化的哈萨克斯坦中心已在中国各地陆续开办。



其中，第一所哈萨克斯坦中心，于2015年11月16日在上海外国语大学落成开馆；第二所于当年12月13日落成，地址位于北京外国语大学校园内；第三所，已于今年1月8日开办于大连外国语大学。第四所哈萨克斯坦中心将于2017年上半年，在中国西安外国语大学开办。



"我们相信，这将促进中国学术界和社会对哈萨克斯坦文化的兴趣，吸引更多的人了解哈萨克斯坦。中国中央电视台在电影频道播映的哈萨克斯坦电影《总统之路》受到中国观众的欢迎，也可以从一个侧面显示这一情形。这里需要重点提到的是，随着‘一带一路'战略，以及‘数字丝绸之路'和‘媒体丝绸之路'等战略的不断推进，哈萨克斯坦人民对于中国的关注也会与日俱增。"她说。



阿赛勒•托列根诺娃在讲话中提到，目前包括《人民日报》、《光明日报》、新华社、中国国际广播电台、中央电视台等中国媒体，均在哈萨克斯坦设立了分支机构。《人民画报》从今年开始在哈萨克斯坦出版发行了哈萨克文版和俄文版杂志。



"拥有95年历史的哈萨克国际通讯社，可以说是中国媒体在哈萨克斯坦乃至中亚最为重要的合作伙伴和‘老朋友'。目前为止，中亚地区的媒体当中，也仅有哈通社在中国设立了记者站。我们的记者，同中国的同行们建立了密切的联系，并将继续深入开展双方之间的合作。我们正在计划同人民网开展合作，建立发布信息的专栏。" 阿赛勒•托列根诺娃说。



阿赛勒•托列根诺娃还邀请参会各国媒体踊跃参与将于明年在阿斯塔纳举行的2017世博会，并就哈萨克斯坦和中国目前在政治、经贸、金融和投资等领域的合作情况进行了简要的介绍。



"明年将是哈萨克斯坦的‘中国旅游年'。根据中方旅行社的统计，届时将有50万中国游客来到哈萨克斯坦。我们相信，这将促进中国，以及其他一带一路沿线国家人民对哈萨克斯坦的了解。" 阿赛勒•托列根诺娃说。（编译：木合塔尔·木拉提）



