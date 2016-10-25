内务部：阿拉木图银行劫案与激进组织无关

哈通社阿斯塔纳10月25日电（马尔兰•吉耶姆拜）阿拉木图银行遇袭事件与激进组织无关。25日，在出席政府会议后接受媒体记者采访时，哈萨克斯坦内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫如是说。

在25日早上的政府工作会议结束后，内务部部长哈斯莫夫接受了媒体记者的采访。其中有媒体记者就阿拉木图银行遇袭事件，向内务部长提问，并询问此事是否同极端主义组织有关。



对这一提问，内务部部长哈斯莫夫回答称：



"不，我们目前没有发现此案显示出与极端分子或激进组织有关。此案是一起明显的抢劫案件，作案人员共计两人，在银行早班交接钱款时，对押运钱款的警卫发动了攻击，夺取警卫武器并试图进入银行内部未果，随后逃跑。目前警方已经展开追捕行动。可以确认，这是一起抢劫案。"



今晨08:10时，阿拉木图市内务厅紧急指挥中心接到报警，称阿拉木图区一银行遭到两名不明身份人员攻击，有警卫人员受伤，袭击者夺取警卫枪支后逃跑。



阿拉木图警方随后启动了紧急行动预案，目前正在全市范围内展开搜捕。



消息称，遭到攻击的警卫目前正在接受治疗，并无生命危险，银行员工无人受伤。（编译：木合塔尔·木拉提）