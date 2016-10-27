安倍有望成为日本战后在位最长首相

哈通社阿斯塔纳10月27日电 据联合早报网消息，日本执政自民党26日开会，决定将党总裁任期由"最多两届共六年"修改为"三届共九年"。由此，将于2018年9月任期结束的首相安倍晋三将可再次参选党首，胜出后便能把任期延至2021年，成为日本战后在位最长的首相。

中新网引述日媒报道说，如能成功，安倍将迎接2020年东京奥运，并试图实现修改和平宪法的野心。然而自民党内部不少人对此不满，日本《读卖新闻》更引述自民党人士称，延长任期可能招致"专权独裁"。



有分析指出，如自民党在2017年3月5日的党大会上通过修改党章延长总裁任期，而该党又能在大选中胜出，安倍任期便会延至2021年9月。



舆论指出，这将让安倍有充足时间主导修宪，毕竟修宪手续繁复。延长任期后，安倍可从容地讨论相关议题，争取朝野和国民支持。



即使如此，届时他仍须面对一系列的经济决定，包括在2019年10月决定是否增加消费税，以及2018年度以后讨论如何达成2%的通胀目标，都是他无法回避的问题。



在外交方面，有分析认为，安倍长期执政背后动机除了意图修宪解禁集体自卫权，令日本出师有名之外，也想处理堆积如山的外交问题，并优先推进东亚外交，包括日本与俄罗斯南千岛群岛（日称北方四岛）的领土争议、驻日美军冲绳基地搬迁、改善与中韩的关系等等。