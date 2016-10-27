中共十八届六中全会闭幕

哈通社阿斯塔纳10月27日电 中国共产党十八届六中全会27日在北京落下帷幕。

据新华社报道，中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议今天发表公报。公报指出，中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央身体力行、率先垂范，坚定推进全面从严治党，严厉惩治腐败，净化党内政治生态，赢得了党心民心。

公报称，六中全会审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。全会强调，新形势下加强和规范党内政治生活，重点是各级领导机关和领导干部，关键是高级干部特别是中央委员会、中央政治局、中央政治局常务委员会的组成人员。



《人民日报》发表评论指出：这次全会，正式提出"以习近平同志为核心的党中央"，反映了全党全军全国各族人民的共同心愿，是党和国家根本利益所在，是坚持和加强党的领导的根本保证，是进行具有许多新的历史特点的伟大斗争、坚持和发展中国特色社会主义伟大事业的迫切需要。这对维护党中央权威、维护党的团结和集中统一领导，对全党全军全国各族人民更好凝聚力量抓住机遇、战胜挑战，对全党团结一心、不忘初心、继续前进，对保证党和国家兴旺发达、长治久安，具有十分重大而深远的意义。



中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于2016年10月24日至27日在北京举行。出席这次全会的中央委员有197人，候补中央委员151人。