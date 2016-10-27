《环球时报》：民族和谐写在哈萨克斯坦人脸上

哈通社阿斯塔纳10月27日电 中国发行量最大的报纸《环球时报》，27日刊登了一篇署名李天阳的纪实文章，对哈萨克斯坦和谐友好的民族关系和宗教关系进行了阐述。

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131个大小民族共同生活在272.49万平方公里土地上，国民信奉伊斯兰教、东正教、基督教、犹太教、佛教等。不亲身到哈萨克斯坦走一走，可能很难想象和理解这个国家民族宗教的丰富多样，以及何以相互共生与和谐。



不久前，《环球时报》记者赴哈萨克斯坦首都阿斯塔纳参加会议。该国一名34岁的外交部工作人员边带记者穿行城市边介绍：在哈萨克斯坦，金发的俄罗斯族人主要从事学术和技术工作，而政府部门中活跃的大多是细眉黑目的哈萨克族男女。在集贸市场上，卖泡菜的是朝鲜族人，卖小吃的是乌兹别克族人或者维吾尔族人。明明是俄罗斯女老板开的手工艺品店，却找不到一件套娃或者锡器，卖的全是哈萨克刀剑、手鼓和冬不拉。"民族问题在哈萨克斯坦不是问题，手工艺品也不属于某个民族，而是哈萨克斯坦人共有的文化。"上述工作人员这样告诉《环球时报》记者。民族差异与民族和谐，都清晰地写在阿斯塔纳人的脸上。



据了解，哈萨克斯坦普通中小学用多种语言教学，进哪种语言教学的学校由学生自定。各民族可以保有并自由发展自己的文化。政府建立了上百个民族文化中心，并有民族文化基金会为中心活动提供物质基础，以保持各民族风俗传统，保护各民族的文化权利。



离开阿斯塔纳前，记者问上述工作人员，在文明的冲突日益凸显，种族、宗教间矛盾在很多地区不断激化的今天，是什么维系着哈萨克斯坦各民族间的团结？他用手机上的哈语和中文互译软件打了个词给记者看--"宽容"。



来源：环球时报