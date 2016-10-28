普京：俄不追求全球主宰地位也不搞扩张

哈通社阿斯塔纳10月28日电 俄罗斯总统普京说，俄罗斯不追求全球主宰地位，也不搞扩张。

新华社报道，普京27日在索契举行的俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会上发表讲话时，否认俄对西方构成军事威胁，认为相关言论是臆造。



他说，臆造俄构成重大军事威胁是一件有利可图的事，可以在本国获得军事预算，压服盟国顺从一个超级大国的利益，扩大北约，将北约的基础设施、作战部队和技术装备向俄边界推进。



普京指出，俄不打算进攻任何人，谈论俄军事威胁是为了实现自己的政治目的。俄不追求全球主宰地位，也不搞扩张，俄主张建立"对所有人平等的、不可分割的安全"。



他还说，他在去年的瓦尔代俱乐部年会上谈到世界秩序失序，遗憾的是过去数月里情况没有任何好转。与经济力量和政治影响重新分配有关的矛盾在增加，相互不信任缩小了有效应对国际社会面临的现实挑战和威胁的机会。



普京表示，全球化应该是所有人的全球化，而不是给选定的人的全球化。那些自封为冷战胜利者的国家开始改变世界政治和经济秩序，使之服务于自己的利益。结果，国际关系体系动摇，全球经济不能走出危机。



他说，当前，如果某些规则和标准对强者有利，他们便强迫所有其他国家服从。但如果随后这些标准开始碍事，就立即被束之高阁，认为其过时，并建立新的规则。贸易自由遭到践踏，制裁被用于政治施压。



谈及美国总统选举，普京认为所谓俄干涉美国大选的言论是"歇斯底里"。他说，美国面临许多问题，从巨额国债到政治专横。西方的选举不再是变革的工具，而是充斥丑闻，变成抹黑战。