中国人权事务专家：中国哈萨克人宗教信仰和民族风俗得到充分保障

哈通社阿斯塔纳10月28日电 中国国务院新闻办人权事务局副巡视员左锋先生27日在阿斯塔纳接受哈通社记者采访时说，中国各民族其中包括哈萨克民族的宗教信仰和民族风俗得到了充分尊重和保障。

左锋说："中国是一个统一的多民族国家。中国政府执行各民族平等、团结、互助的民族政策，尊重和保护少数民族宗教信仰自由的权利和风俗习惯。在中国，信仰宗教或不信仰宗教，完全由公民自主选择，没有公民因信仰宗教而受到歧视和不公正待遇，无论你信仰何种宗教或参与何种宗教活动，政府都不会随意干涉。中国政府特别注意尊重和保护各民族的传统风俗习惯，尊重和保障他们按照自己的意愿从事宗教和民俗活动的自由。"



左锋说："新疆人口2300万，其中约1000万人口信仰伊斯兰教，新疆有2.4万多座清真寺，伊斯兰教职人员2.9万多，这比许多伊斯兰国家的清真寺数量还多、密度还大，仅此就足以说明一切。在新疆，每年都有近4000人前往麦加朝觐，国家还向朝觐人员提供医疗和组织服务。每年的朝觐活动都会在中国与沙特政府间签署的相关协议框架下实施。"



左锋指出，中国政府一贯认为，恐怖主义并不等于伊斯兰教，伊斯兰和恐怖主义是两个风牛马不相及的概念。



他说："中国有保护在校学生、儿童、青少年合法权益的相关法规，宗教活动不能影响和干扰学校教育教学的正常进行。政府支持一切正常的宗教活动，支持和保护宗教方面的国际友好往来和学术交流活动。中国政府一贯认为，恐怖主义并不等于伊斯兰教，伊斯兰和恐怖主义是两个风牛马不相及的概念。我认为中国政府和哈萨克斯坦政府在此问题上所持观点完全一致。恐怖主义严重破坏了各国的民族和睦，引发社会动荡，极大地阻碍了各国的经济发展和社会进步，造成政局动荡，社会不安。中国政府一贯反对一切形式的恐怖主义，坚定支持国际社会消除恐怖主义的努力。"



左锋还提及生活在中国的哈萨克人生活状况。



"我常去哈萨克人聚集区，可以肯定地说，那边的哈萨克人安居乐业，过着幸福美好的生活。如同中国的其他民族，哈萨克人的民族文化、风俗习惯和宗教信仰自由得到了有效保护和传承，"左锋说道。（编译：金桥）