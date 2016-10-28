市民报警称公交车疑似有爆炸物 首都警方紧急排查虚惊一场

哈通社阿斯塔纳10月28日电（记者阿尔曼•阿斯卡洛夫）10月28日，一起最终被证伪的涉恐报警电话，令阿斯塔纳警方着实紧张了一番。

好在最终证实，这是虚惊一场。



据目击者称，今日午时左右，一辆正在正常行驶的阿斯塔纳公交公司51路公交车，在位于总统府附近的部长大楼前，被警方车辆截停。



警方人员随后对车上的乘客和公交车本身进行了细致的搜索，同时在公交车附近警戒的警卫人员，则建议路人尽可能远离公交车。

阿斯塔纳内务厅随后就此事召开新闻发布会，进行了官方通报。



内务厅新闻发言人索菲亚•科利什别科娃称，28日，阿斯塔纳市内务厅紧急指挥中心接到报警，称市内某51路公交车上有一名乘客举止怪异，手上有一个手提箱、一路自言自语，报警人怀疑其身上藏有爆炸物。



接到报案后，警方立即行动，对目标车辆进行了拦截和调查。



科利什别科娃表示，报警电话最终被证伪，警方未在该公交车内部及所有乘客身上发现爆炸物。



该公交车司机接受了哈通社记者采访，称其在正常行驶至部长大楼前时，被尾随而来的警车拦截，并在警方指示下停靠在了路边。

"警方随后就开始对车上的乘客进行调查。"司机说。



有目击者称，警方对车中一位留有大胡子的乘客进行了非常细致的搜查，并查询了对方的证件，不过没有看到该乘客是否携带行李或手提箱。



目击者表示，警方随后又对公交车里里外外进行了多次搜查，在确认未发现任何异常之后，放行了车辆及全体乘客。



在接连遭遇阿克托别和阿拉木图两起恐怖袭击事件后，哈萨克斯坦安全部门加强了对恐怖袭击的防范力度。



根据最新的反恐需要，哈萨克斯坦信息和通讯部特别设立了新的报警电话--"110"。



该报警电话将连接所有国家安全委员会下属的反恐部门，我国所有地区的固定电话、移动电话均可进行拨号报警。



我国公民的反恐意识和警惕性也日渐提高，据悉，自全境‘黄色'反恐预警状态实施以来，我国境内的通信活动积极性提升了2倍有余。每个月，我国安全部门接到的举报危险品、可疑行为、可疑人员的报警电话、邮件达50多起。（编译：木合塔尔·木拉提）