哈纳特战胜阿洛泰 赢得洲际拳王 (完整视频）

哈通社阿斯塔纳10月30日电 我国职业拳击手、WBA Fedelatin、WBA FideCaribe拳王哈纳特•斯拉木（21-0，18KO）与加纳拳手帕特里克•阿洛泰（34-2，28KO）的对决于10月29日晚在阿拉木图竞技场揭开帷幕。

赛前称重结果显示，双方体重均为68公斤。

比赛中，双方势均力敌，为争夺超中量级（69公斤级）WBO洲际金腰带和IBO国际金腰带，两名拳手陷入了苦战。经过12回合艰苦对决，哈纳特最终以分数优势战胜对手，成功卫冕WBA Fedelatin金腰带。

哈纳特•斯拉木的赞助商"Zhersu"公司董事长包尔詹•沃斯帕诺夫在赛前接受采访时说："目前，哈纳特在超中量级WBC排名中位居第五。如果比赛顺利，他将进入前三，并获得挑战WBC拳王头衔的机会。"

俄罗斯著名拳击分析人士格雷戈里也曾说："虽然我对帕特里克•阿洛泰不熟悉，但他曾败给帕特里克•特谢拉和查尔斯•曼尤奇，因此我不认为他会对哈纳特构成真正威胁。"

哈纳特在赛前接受采访时表示，阿洛泰的实力不容小视，这场比赛定将是一场苦战，而且比赛因在国内举行，会给自己带来极大压力。对手则说："我此行的主要目的是夺取哈纳特的金腰带。"

2016年5月9日，哈纳特在对阵阿洛泰之前，曾与哥伦比亚拳手胡安•德•安吉尔进行对决，在比赛进行到第6回合时，哈纳特以技术击倒对手，赢得比赛。（编译：昂哈尔）













