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    中国计划耗资近万亿人民币完成贫困人口异地安置

    19:44, 31 10月 2016
    Photo: None
    中国国家发展和改革委员会日前表示，"十三五"期间，中国将加快实施“易地扶贫搬迁工程”，通过投资9463亿元人民币，从根本上解决约1000万建档立卡贫困人口的稳定脱贫问题。

    据悉，根据中国发改委印发的《全国"十三五"易地扶贫搬迁规划》，目标到2020年，中国将实现约1000万建档立卡贫困人口的搬迁安置。

    搬迁对象住房安全将得到有效保障，安全饮水、出行、用电、通讯等基本生活需求得到基本满足，享有便利可及的教育、医疗等基本公共服务，迁出区生态环境明显改善，安置区特色产业加快发展，搬迁对象有稳定的收入渠道，生活水平明显改善，全部实现稳定脱贫，与全国人民一道迈入全面小康社会。

    文件并显示，9463亿元的易地扶贫搬迁工程总投资中包括：建档立卡搬迁人口住房建设投资约3094亿元，安置区配套基础设施建设投资1962亿元，基本公共服务设施建设投资866亿元，共计5922亿元，占62.58%。

    另外，同步搬迁人口住房建设投资约2640亿元，占27.9%；土地整治、生态修复等其他费用901亿元，占9.52%。

    编辑：木合塔尔·木拉提 

    标签:
    中国 黄金储备
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