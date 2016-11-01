联合国官员警告也门距离饥荒一步之遥

哈通社阿斯塔纳11月1日电 据外媒消息，联合国负责人道救援事务的秘书长、紧急救济协调员奥布赖恩星期一说，饱受战火袭击的也门现在"距离饥荒只有一步之遥"。

奥布赖恩告诉联合国安理会，占80%人口的2千1百多万也门人需要人道援助。

奥布赖恩是从巴林通过电话向安理会介绍情况，目前他正在这一地区进行访问。10月初他访问了也门。



奥布赖恩说："也门全国有超过两百万人营养不良，包括37万儿童严重营养不良。"这一数字比去年冲突开始前上升了65%。



自冲突开始以来食品价格上涨了20%，沙特实施的封锁使得食品难以运送到也门这个90%的食品依靠进口的国家。



令人担心的霍乱病开始出现，已经有61起被证实的病例，已经1千7百个疑似病例。



联合国人道救援负责人奥布赖恩说，联合国与人道合作伙伴要建立21个霍乱治疗中心，但是可能仍不足以制止疾病的蔓延。



他说有1万名5岁以下儿童死于可以预防的疾病。



联合国将也门列为三级紧急人道危机国，其他两个被列为三级紧急人道危机国家为叙利亚和伊拉克。



2014年9月，伊朗支持的胡赛反政府武装试图从国际社会承认的也门总统阿卜杜.拉布. 曼苏尔. 哈迪，2015年春天以沙特为首的力量发动大规模空袭行动帮助哈迪重掌权力。联合国说冲突导致大批平民伤亡，3百多万人失去家园。



联合国也门问题特使谢赫.艾哈迈德上星期六提出了一项政治解决方案，但是遭到冲突双方的拒绝。