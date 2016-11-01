研究：网络社交过多影响对家庭的珍视

整天盯着手机、电脑屏幕的人在现实中的价值观会受到影响吗？俄罗斯研究人员的一项调查，在一定程度上印证了过多使用社交网络与价值观改变的关联。

新华社引述俄罗斯《消息报》报道，莫斯科师范大学社会学博士东布罗夫斯卡娅和政治学博士布罗多夫斯卡娅最近对1100名俄罗斯大

学生进行了问卷调查。



调查结果显示，在每天使用社交网络少于1小时的学生中，约73%的人认为家庭在自己的价值观中最为重要；每天在社交网络上耗费数小时的学生中，约65%的人有这种观念；每天将绝大部分时间都花费在社交网络上的学生中，只有56%珍视家庭。



此外，这次调查还发现，每天使用社交网络时间最少的学生中，约10%认为道德品质是他们非常看重的素质。而每天在社交网络上耗时最多的学生中，持这种观点的人为零。



上述两位研究人员据此推断，使用社交网络过多的年轻人容易沉浸在网络世界特有的价值体验中，其现实世界中的部分传统价值观会因此受到削弱。



莫斯科国立大学教授马诺伊洛对上述研究结果评价说，社交网络在及时便捷地与亲友交往方面仍然是一种有效的通信工具。只要在使用社交网络时把握好自控力，合理分配虚拟交流和真实交往的时间，勿将虚拟空间中的价值体验嫁接到现实世界中，就可以避免出现上述问题。（来源：联合早报网）