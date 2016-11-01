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    能源部长：卡沙甘油田不会减产

    14:47, 01 11月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦原油储量达48.47亿吨。

    哈萨克斯坦政府例行工作会议1日在首都阿斯塔纳召开。会上，能源部长哈纳特•波兹姆巴耶夫就当前我国石油生产领域相关情况进行了介绍。

    据其透露，目前我国境内经合法注册的油田总数共有270多处。根据今年年初的统计，可开采石油储量为48.47亿吨，其中75%来自卡沙甘、卡拉恰甘纳克和田吉兹油田。

    为进行石油开采活动，我国共与各类实体签署协议210份，其中59份协议处于石油储量估测阶段，占总储量的4%。

    波兹姆巴耶夫称，多数油田均系苏联时期勘探发现。2005年-2015年期间，新增油田50处，ABC1级别石油储量为1.64亿吨，C2级别储量为1.69亿吨。

    波兹姆巴耶夫认为，对卡沙甘油田产量进行限制的建议是完全不可取的。

    "国际市场上每天开采的原油总量为3400万桶，而其中属于哈萨克斯坦的份额不过区区150万桶。因此，对哈萨克斯坦石油产量进行限制，或者增加产量，都不会对国际原油生产造成多么巨大的影响。"他说。

    波兹姆巴耶夫称，在原油生产量上，沙特和俄罗斯以日产原油1000万桶占据榜首，国际原油产量的60%来自这两个国家。而伊朗等波斯湾地区国家也有400万桶的日产量。

    他同时表示，卡沙甘油田已于9月28日开始投产。

    "为了开发这个油田，我们投入了巨额资金，因此要求限制其产量的建议是完全不可取的。" 波兹姆巴耶夫说。

    【记者：马尔兰·吉耶姆拜  编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 卡沙甘油田 石油 黄金储备
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