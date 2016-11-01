中国新一代隐身战斗机亮相

哈通社阿斯塔纳 -- 中国自主研制的新一代隐身战斗机J-20（歼20）今天（1日）首次亮相，在珠海航展上进行飞行展示。

据《路透社》报道，两架J-20战斗机飞过上空，进行60秒的飞行展示。观众报以惊叹和掌声。《Aviation Week》通讯员Bradley Perrett指出"这显然是中国战斗能力向前迈进的一大步。"

分析师说，现在论中国的J-20是否能比拟美国空军的F-22或者F-35还言之过早。不过，专家说，中国不断改进战斗机的设计，希望缩小和华盛顿之间的军事差距。

中国空军新闻发言人10月28日表示，"歼－２０飞机是适应未来战场需要，由中国自主研制的新一代隐身战斗机... ...该机将进一步提升我空军综合作战能力，有助于空军更好的肩负起维护国家主权、安全和领土完整的神圣使命。"

航空展上展示的其他飞机，包括中国自行研制的水陆两用飞机AG600。这款"飞船"能用于灭火或搜救任务。

另一方面，由中国研制，旨在与波音和空中客车竞争的C919大型客机，却没有出现在这次航空展上。业内消息指出，一再延误的C919首航，可能再次延误到2017年，比原定计划慢了三年。

【编辑：木合塔尔·木拉提】