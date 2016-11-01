驻华大使努雷舍夫：努力确保在华服刑的哈国公民被引渡回国

哈通社阿斯塔纳 - 11月1日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在外交部举行的新闻发布会上，就引渡在华获刑的哈国公民问题，尤其是备受关注的阿克加尔肯•图尔勒拜涉毒案相关信息进行了介绍。

据其透露，中国政府此前曾判处一名涉及类似案件的外国公民死刑。



努雷舍夫称，哈萨克斯坦政府正在竭尽全力，确保此案不会重复这一结果。



大使表示，去年哈中两国间达成了相互引渡在各自国家触犯法律并服刑的对方国公民的协议。



在这一协议的基础上，去年8月至今，共有12名在华服刑的哈萨克斯坦公民被引渡回国，并将在哈萨克斯坦监狱完成各自的刑期。



"目前还有12个人将在近期被引渡回国，这些人触犯的法律各不相同，被判刑期也不一样，包括终身监禁。还有3名哈国公民的刑期，将在2016-2017年间结束。除此以外，尚未结束审理过程的哈国公民有3人，包括备受关注的涉毒案被告人阿克加尔肯•图尔勒拜。"努雷舍夫说。



努雷舍夫大使透露，中方将与明日（11月2日），再度开庭审理阿克加尔肯一案。



据悉，此前中国方面曾对阿克加尔肯作出终身监禁的判决，但在哈萨克斯坦驻华大使馆的积极介入下，案件进入了重审阶段。



"就在不久前，我们的邻国有一位公民，就因为同阿克加尔肯类似的罪名而被中方判处死刑，且该判决已被执行......我们将竭尽全力，确保每一位哈萨克斯坦公民都能顺利的回到自己国家。"努雷舍夫大使说。



【记者：阿尔曼·阿斯卡洛夫 编译：木合塔尔·木拉提】