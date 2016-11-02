马吉利斯批准关于在乌斯卡曼建立低浓缩铀银行协议

哈通社阿斯塔纳-- 2日在阿斯塔纳召开的马吉利斯（议会下院）全体会议批准《哈萨克斯坦与国际原子能机构关于在乌斯卡曼建立低浓缩铀银行协议》。

能源部长波兹姆巴耶夫在马吉利斯接受质询时说："在乌斯卡曼建立国际低浓缩铀银行得到了国际原子能机构的支持，该银行隶属国际原子能机构。全球商业市场出现中断时，向原子能机构成员国提供低浓缩铀，是建立该银行的主要目的。国际原子能机构认为，哈萨克斯坦作为全球最大的铀生产国并具备和平利用核能的技术专长，完全适合担任原子能机构低浓缩铀银行的东道国。纳扎尔巴耶夫总统提出的建立无核化世界的倡议也是我们得到国际社会信任的重要原因之一。"



2015年8月27日，我国与国际原子能机构在阿斯塔纳签署建立低浓缩铀银行协议。协议由外交部长叶尔兰•伊德里索夫和国际原子能机构总干事天野之弥签署。



低浓缩铀银行以乌斯卡曼诺戈尔斯克市的乌尔巴冶炼厂为基础改建，可储存90吨低浓缩铀，可完全满足功率为1000兆瓦的清水反应堆的需求。低浓缩铀银行银行完全依靠自愿捐款运营，对国际原子能机构预算不产生影响。已筹捐款数额约为1.5亿美元，至少够银行运营10年。（编译：金桥）