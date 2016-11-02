中国驻哈萨克斯坦大使撰文高度评价哈中关系

哈通社阿斯塔纳--据新华社报道，中国国务院总理李克强即将对哈萨克斯坦进行正式访问并出席哈中总理第三次定期会议。在李克强总理即将访哈之际，中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖发表题为《中哈合作将迎来更美好的明天》的文章，高度评价哈中两国关系。

全文如下：



中哈合作将迎来更美好的明天--写在李克强总理访问哈萨克斯坦前夕

中国驻哈萨克斯坦大使 张汉晖



应好朋友萨金塔耶夫总理邀请，李克强总理即将于11月3日启程赴友好邻邦哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第三次定期会晤。



这将是继2014年12月首访后，李总理第二次踏上中国西北最大邻国的土地。同样是隆冬时节，同样是朔风凛冽。但再大的雪，也迟滞不了中哈高层密切交往的步伐；再硬的风，也阻挡不了中哈携手共创美好未来的前程。李总理此访不仅将为哈萨克斯坦人民带去中国人民冬日里最温暖的问候与祝愿，也必将为中哈关系和各领域合作发展注入新的强劲动力。



哈萨克斯坦是世界最大内陆国，国土面积270多万平方公里，排名第九位。今年是哈萨克斯坦独立25周年。25年来，在纳扎尔巴耶夫总统领导下，勤劳智慧的哈萨克斯坦人民走出了一条符合本国国情的"哈萨克斯坦道路"：政治长期保持稳定，经济持续快速发展，百姓安居乐业，社会全面进步，综合国力跃居独联体地区第二位。



明年初中哈将迎来建交25周年。25年来，中哈关系走过了一条不平凡的发展道路。在中亚地区，两国率先全面彻底解决历史遗留的边界问题，建立全面战略伙伴关系，形成包括国家元首、政府首脑、主管部门在内的多层级合作机制，签署《毗邻地区合作规划纲要》，构建起涵盖中央和地方的全方位交流合作体系。



2013年9月习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问期间，首次提出共建丝绸之路经济带的宏伟构想。半年后，纳扎尔巴耶夫总统提出"光明大道"新经济政策。一年后，李总理到访哈萨克斯坦，提出开展中哈产能合作的重大倡议。两年后，中哈政府签署了《关于"丝绸之路经济带"建设与"光明大道"新经济政策对接合作规划》。三年来，面对国际和地区形势的复杂局面，中哈并肩携手，共克时艰，全面开展"一带一路"和"光明大道"战略对接，积极推进产能和投资合作，战略互信日益加深，相互支持不断增强，各领域互利合作如火如荼。



中哈经贸合作日趋紧密，贸易结构加速改善。哈萨克斯坦是中国在中亚第一大、独联体地区第二大贸易伙伴。中国企业帮助哈方伙伴开采境内近25%的油气资源。中哈油气合作已形成涵盖勘探、开采、石化、运输、销售在内的全产业链模式，创中国油企海外合作之先。面对国际金融经济危机，两国紧密协作，努力调整双边贸易结构，全面拓展非资源领域合作，大力支持中、小企业投身中哈务实合作，取得显著成效。目前已有多达2600余家中资企业赴哈投资兴业。哈萨克斯坦成为中国在欧亚地区第一大对外投资对象国。



中哈产能合作方兴未艾，未来发展潜力巨大。双方已初步达成51个早期收获项目，合同总金额高达268亿美元。其中，阿斯塔纳市首条城市轻轨、阿拉木图市大口径钢管厂、科斯塔奈州江淮汽车组装企业、巴甫洛达尔州聚丙烯生产厂、北哈州农产品加工企业、南哈州特炼厂等17个项目已经或即将启动建设，涉及项目总金额近120亿美元。尤为可喜的是，两国农牧业合作发展迅速。中国老百姓有望在不久的将来尝到产自哈萨克草原的牛羊肉、奶制品、蜂蜜、植物油等纯天然的绿色食品。



中哈基础设施建设加快，互联互通水平不断提高。中哈现有5对常年对开口岸、5条油气跨境运输管道、2条跨境铁路干线、1个国际边境合作中心。中哈互联互通领域的诸多有益尝试，在本地区乃至国际上具有开创性和示范意义。其中，中哈原油管道是我进口海外原油的首条陆路管道。中国企业修建的阿斯塔纳轻轨，不仅是哈首条城市轻轨，也是中国高铁技术首次走进西北邻国。中哈实施互联互通是互利共赢的长期工程，既有助于哈方加速实现境内基础设施升级换代，充分发挥其地处欧亚大陆心脏地带的过境通道优势，也有利于丝绸之路经济带加速向西延展。



中哈共建丝绸之路经济带起步迅速，成效显著。截至目前，中国向欧洲开行包括"长安号"和渝新欧、郑新欧、汉新欧、连新欧、义新欧等在内的多条中欧班列。哈萨克斯坦是中欧班列过境运输的境外首站。2015年全年，中欧班列开行815列，是2014年的2.7倍，其中过境哈萨克斯坦584列，同比增长127%；2016年上半年，中欧班列开行619列，同比增长150%，其中过境哈萨克斯坦开行438列，同比增长142%。中哈高效合作，既有力促进了丝绸之路现代化进程，也为欧亚大陆跨区域合作发挥着越来越重要的作用。



中哈人文合作亮点不断，传统友谊日益加深。越来越多的哈萨克斯坦年轻人对中国和中华文化感兴趣，"汉语热"蔚然成风。已有4所孔子学院和多个孔子课堂在哈不同院校开展汉语教学工作，数量为中亚之最。现有13000多名哈籍留学生在华留学深造。赴哈中国留学生已有1300多人。今后双方互派留学生规模将进一步扩大。今年以来，根据《便利中国公民赴哈萨克斯坦团队旅游备忘录》，我公民赴哈旅游首发团顺利成行；以"丝路情长"综艺晚会为代表的"感知中国"系列人文交流活动首次走进哈萨克斯坦，使当地民众切身感受中国文化和中国精神；"美丽的草原我的家"蒙古族青年合唱团首次赴哈放歌，"丝路上的中国梦--永远的麦西热甫"大型维吾尔民族歌舞剧两次赴哈演出，令当地民众惊叹于中华多民族文化包融共生的魅力；"天鹅湖--肩上芭蕾"表演、"多情叶斯勒河"3D音乐喷泉演出等中国艺术家的杰作，为哈民众了解中华人文荟萃和创新实力提供了新窗口。



明年，哈萨克斯坦将作为中亚首个国家主办以"未来能源"为主题的阿斯塔纳专项世博会，并首次举办"中国旅游年"。中哈将围绕建交25周年开展一系列庆祝活动。届时，会有更多中哈团组互访交流，更多两国民众赴对方国家走访旅游，更多企业开展双向投资，更多丝绸之路经济带和产能合作框架下大项目上马开工。



中哈关系在短短25年间成功实现量和质的双飞跃，其意义已远远超出双边范畴，对推动丝绸之路经济带建设、促进欧亚大陆跨区域合作、维护中亚地区乃至世界战略安全与稳定，都具有重大而深远的影响。在此背景下，李总理再次应邀访哈，可谓万众期待，国际瞩目。两国领导人着眼当前及今后一个时期中哈关系发展大局，再次对表，将会助推中哈关系沿着快车道提速前进。



正如习近平主席指出，中哈要共建命运共同体和利益共同体。中哈两国人民正为实现中国梦和哈萨克斯坦梦而并肩奋斗。我们有理由相信，李克强总理此访必将取得圆满成功，中哈关系发展将迎来更美好的明天！