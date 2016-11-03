李克强在《哈萨克斯坦真理报》发表署名文章 盛赞哈中各领域合作关系

哈通社阿斯塔纳--据中国驻哈萨克斯坦大使馆网站消息，2016年11月3日，在应邀对哈萨克斯坦进行正式访问并举行哈中总理第三次定期会晤前夕，中国国务院总理李克强在《哈萨克斯坦真理报》发表题为《推动中哈友好合作迈上新台阶》的署名文章。全文如下：

两年前，我首次到访哈萨克斯坦，这里壮美的风光、丰富的资源、热情好客的人民，给我留下了深刻印象。两年后，我将再次踏上这片美丽的土地，对贵国进行正式访问并出席中哈总理第三次定期会晤，心中充满期待。



中哈地域相连、人文相通，自古以来两国人民沿着古丝绸之路常来常往，结下了深厚友谊。建交24年来，两国关系保持稳定健康发展，各领域合作成果丰硕。中哈友好历久弥新，呈现出勃勃生机和活力。



政治互信是中哈友好关系的基石。两国保持密切的高层交往，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，视对方为真诚友好、值得信赖的合作伙伴。中国将一如既往坚定支持哈萨克斯坦维护国家主权、保持社会稳定和促进经济发展，愿与哈方继续就地区与国际事务保持密切沟通，在联合国、上合组织、亚信等多边框架内协调配合，维护两国和发展中国家共同利益。



经贸合作是中哈友好关系的动力。哈萨克斯坦是中国在欧亚地区第二大贸易伙伴、主要直接投资对象国，中国是哈第二大贸易伙伴和重要出口市场。中哈经贸合作还有很大潜力，两国应进一步推动贸易和投资自由化便利化，加强海关、检验检疫、认证认可等领域合作，积极发展跨境电子商务，优化贸易结构，促进双边贸易回稳向好。产能合作是中哈合作中的一大亮点和重要增长点。在两国政府、企业界、金融机构的共同努力下，双方签署了产能与投资合作政府间框架协议，建立起部门间工作机制，设立了产能合作基金，还在探索涵盖投资、生产、销售、服务的一条龙产能合作模式。中方愿与哈方一道，本着开放、协商合作、互利共赢的原则，落实好丝绸之路经济带建设和"光明大道"新经济政策对接合作规划，共同推进新欧亚大陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚经济走廊建设，用实实在在的合作成果惠及两国人民。



人文交流是中哈友好关系的纽带。近年来，两国人文交往日益密切，旅游、教育、科技、文化、卫生、体育、青年等领域交流合作不断扩大。中国哈萨克族歌手塔斯肯深受哈萨克斯坦人民的喜爱，每逢歌唱比赛都有大批"粉丝"在网上为其加油助威。哈萨克民歌《杜达尔与玛利亚》也走上"中国好声音"的舞台。中哈人员往来已达到每年50万人次，民间交往如同"走亲戚"一样密切。中方将继续向哈萨克斯坦提供政府奖学金和"上海合作组织奖学金"名额。中哈之间建立了12对友好省州、城市，地方合作日趋活跃。中国正在筹备参加明年阿斯塔纳"未来能源"专项世博会，这将为双方在科技、会展、旅游等领域交流合作提供新的机遇。



中哈是值得信赖的好邻居、合作共赢的好伙伴。我们愿同哈萨克斯坦朋友一起努力，共同推动中哈友好合作不断迈上新台阶。