纳扎尔巴耶夫总统会见中国总理李克强

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统3日晚在总统府会见中国政府总理李克强。

双方就两国今年9月达成的协议执行情况进行讨论。



纳扎尔巴耶夫指出，中国是哈萨克斯坦重要的战略伙伴，同时也是第一大投资来源国，两国政府已制定总投资额超过200亿美元的产能合作计划，计划包含51个项目。两国间各领域的合作正朝着良好方向发展。哈中合作关系是国与国友好合作的典范。



纳扎尔巴耶夫说："您于两年前访哈期间提出开展产能合作的倡议，并签署一系列协议，可以说，现在已经取得可喜进展。"



纳扎尔巴耶夫还回忆起今年9月份在库斯塔奈江淮汽车厂曾亲自试驾首次在国内组装的江淮电动汽车时的情景。



李克强转达习近平主席对纳扎尔巴耶夫总统的诚挚问候，并感谢纳扎尔巴耶夫邀请他访哈。



李克强指出，此次访问将为双方战略合作伙伴关系注入新的活力。中哈经济互补性强，互利合作前景广阔。中方愿同哈方全面深化产能合作，推动重点项目建设取得新成果。



李克强指出，目前两国间各领域合作正在顺利进行，其中汽车工业领域的合作就是最好的见证。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

