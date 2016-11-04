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    世界拳击协会就哈纳特与阿洛泰之战发表声明

    12:45, 04 11月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 世界拳击协会（World Boxing Association，简称WBA）3日就哈纳特与阿洛泰之战发表官方声明。

    声明称："有个别媒体报道称，哈纳特与阿洛泰于29日在阿拉木图举行的赛事是WBA洲际拳王金腰带争夺赛，但实际上那场比赛不是为争夺WBA洲际金腰带而举行的，而是为争夺WBA Fedelatin（拉丁地区）和WBO Intercontinental（洲际）金腰带进行的。"

    目前，哈纳特•斯拉木拥有次中量级WBA的拉丁地区（Fedelatin）和加勒比地区（ Fedecaribe）金腰带以及WBO洲际金腰带。

    据悉，在日前公布的WBA最新拳王名单中，哈纳特以拉丁美洲次中量级拳王名称上榜。

    此外，我国超雏量级世界拳王加纳特•加奇雅诺夫、中量级WBA超级拳王根纳季•戈洛夫金和WBA次重量级世界拳王贝布特∙舒门诺夫榜上有名。

    【编译：小穆 审校：金桥】

    WBA发布的官方声明


    哈纳特上榜WBA拳王名单


    图为次中量级WBA拉丁地区（Fedelatin）金腰带


    次中量级WBA拉丁地区（Fedelatin）和加勒比地区（ Fedecaribe）金腰带


    哈纳特获得的次中量级WBO洲际拳王金腰带

    标签:
    体育 拳击 哈萨克 哈纳特·斯拉木 黄金储备
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