巴黎协定今日生效 联合国吁加大减排力度

哈通社阿斯塔纳--在《巴黎协定》生效前一天，联合国环境规划署呼吁各国加大减排力度，以确保全球平均气温较工业化前水平升高2摄氏度以内的目标能够实现。

新华社报道，联合国环境规划署在伦敦发布《2016排放差距报告》。报告显示，按各国在2030年的预期温室气体排放水平测算，即使《巴黎协定》充分落实，预计到本世纪末全球气温仍将上升2.9至3.4摄氏度。报告呼吁在现有基础上采取紧急措施，进一步削减2030年预期温室气体排放总量的25%，将气候变化带来的危害降到最低。



联合国副秘书长、联合国环境规划署执行主任索尔海姆在发布会前接受新华社记者专访时表示，《巴黎协定》是全球应对气候变化的关键一步，是正确的方向，但如果现在不采取更快速、更紧急的减排行动，人类将面临灾难。



他说："我们已经找到正确的方向，但数据显示，我们必须更快行动，以确保实现温度升高控制目标。"



索尔海姆呼吁各国政府及社会各界全面执行《巴黎协定》，立即采取行动减少温室气体排放，增强对气候变化的应对能力。他同时赞扬中国在新能源、绿色发展方面作出的表率，以及在推动《巴黎协定》签署和生效方面作出的努力。



《巴黎协定》今天（4日）正式生效。去年12月，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》，这是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。