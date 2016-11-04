中国媒体：李克强访问哈萨克斯坦为哈中产能合作“庆生”

哈通社阿斯塔纳 -- 中国媒体《第一财经》4日发表文章，就中国总理李克强访问哈萨克斯坦的行程及其重要意义进行评论。

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这大概算是并不多见的外交安排了--李克强总理花近2小时乘专机飞抵阿斯塔纳，但在哈萨克斯坦的各项活动，满打满算也就3小时。这得是多么重要的3小时，才使总理决定在吉尔吉斯斯坦的上合总理会和拉脱维亚的16+1会晤中间，穿插这样一次"旋风般"的外交访问？这3小时，浓缩了什么？



出席哈总理萨金塔耶夫在机场举行的欢迎仪式，紧接在哈总理府出席中哈总理第三次定期会晤，并远程视频连线见证江淮汽车在哈工厂项目启动仪式。随后前往哈总统府会见哈总统纳扎尔巴耶夫，出席总统举行的欢迎宴会。密集的活动，从李克强下午甫抵机场即开始，到第二站总理府时，哈首都阿斯塔纳已是华灯初上。



璀璨灯光中的夜景，让人很容易便联想到哈萨克斯坦正大力实施的以基础设施建设为重点的"光明大道"计划。事实上，李克强旋风外交的这3小时，正可以说以阿斯塔纳的灯火通明为背景，浓缩了中国装备制造与哈方"光明大道"计划深度对接推进产能合作的现实与愿景。



这3小时，同时也浓缩了"国际产能合作"这一创造性方案，从李克强提出倡议，到中哈示范项目落地，再到中国与更多国家开展合作乃至与他国共同开展第三方合作的几乎整两年时间。2014年12月，李克强总理正是在首访哈萨克斯坦、会见哈总统纳扎尔巴耶夫时首次提出了"产能合作"倡议，并在次日与时任哈总理马西莫夫的那顿"天价早餐"中敲定了双方高达180亿美元的多项产能合作项目。



如今，国际产能合作即将两岁，作为起始，中哈产能合作也将满两周岁。某种意义上，李克强此次再访哈萨克斯坦，短短3小时的旋风般的外交，是给这个正茁壮成长的国际合作新范式过一个两周岁生日：



两国总理通过远程视频连线江淮汽车在哈萨克斯坦的工厂，共同见证了中哈产能合作又一标志性项目的启动。国际产能合作，两年前李克强在此播下的这粒"种子"，已经落地生根开花结果。有数据为证：中哈之间目前已形成涉及钢铁、水泥、有色、化工等行业的51个项目，总投资约265亿美元。



事实上，这旋风般的3小时外交，也浓缩了中哈两国更高水平的互利合作关系。李克强总理时隔两年的两次访问，与前后两任哈总理的默契相谈，更与纳扎尔巴耶夫总统的两次会见卓有成效。



尽管两次到访阿斯塔纳都是冬天，但此间外交人士给予高度评论，认为"开启了中哈合作的春天，也孕育着国际产能合作的明天"。可以预期，此番李克强"旋风3小时"外交，释放的浓缩能量，将会在未来长远的时间内，拓展出示范性的国际产能合作发展空间。



原文标题：李克强为何"旋风3小时"访问哈萨克斯坦？



【来源：第一财经 编辑：木合塔尔·木拉提】