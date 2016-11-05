阿斯塔纳国际金融中心总裁克里姆别托夫率团访问中国

哈通社北京 -- 阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫3日率团访问中国。

代表团在北京与中国政协副主席、丝路规划研究中心主席陈元进行了会谈。中国国家开发银行、丝路基金和中国开发性金融促进会代表参加了会议。



会谈中，双方就金融授权、金融中心数据库监管和调节、阿斯塔纳国际金融中心和中国银行的相互作用等问题进行了深讨。



阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫随后还与中国聚贸跨境电商董事长陆宏翔举行了会谈。



会谈中，双方就共同构建哈萨克斯坦金融基础设施、共同推动设立结算中心、以及产业基金、国际支付、供应链金融等问题进行了协商。



根据会谈结果，双方就携手共建世界级金融中心达成共识，并共同签署了战略合作协议。



值得一提的是，根据双方此前达成的相关协议协议，我国出口商将通过聚贸平台向中国和国际市场销售产品。



在访问上海时，克里姆别托夫与上海证券交易所总经理黄红元进行了会谈，并就地区资本市场发展和进一步加强双方合作关系等问题进行了讨论。



此外，克里姆别托夫还出席镜鉴与前瞻2016论坛，并就中国经济发展、长期改革规划与短期发展项目之间的冲突和阿斯塔纳国际金融中心相关问题发表了讲话。



据悉，代表团还同杭州跨境电子商务产业园签署合作协议，并对产业园内的杭州银盒宝成科技有限公司、上海宝尊电子商务有限公司、宁波奇峰通讯和杭州微巴信息技术有限公司等企业主要业务进行了解。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】





