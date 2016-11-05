中国画家作品展在阿斯塔纳开幕

哈通社阿斯塔纳 - 主题为"一带一路中国著名画家邵璞、关宏臣的作品哈萨克斯坦邀请展"的中国画家画展，日前在首都阿斯塔纳军事历史博物馆开幕。

此次画展展出了中国著名画家邵璞、关宏臣的作品。



中国驻哈国大使馆任仕公参出席了开幕式并致辞。





组织这一画展的哈萨克斯坦"理想之路"文化友好协会会长杜曼•阿曼吾勒表示，画展主要目的在于加强两国文化界之间的交流，为两国艺术家相互交流经验和观点创造平台。





他表示，去年协会曾在中国举行过哈萨克斯坦画家的作品展。



此次画展不仅得到了哈萨克斯坦文化界人士的关注，也吸引了不少阿斯塔纳市民前来参观。







阿斯塔纳市美术家协会主席托赫塔尔•叶尔梅科夫：



"中国画家的绘画风格、思维和技巧都和我们有所不同，从这些画作中就能看出来，这两位画家都是真正的艺术家。据说，在中国，画家们会专攻一个领域，有人专门画山水，有人专门画花鸟，各自有着各自擅长的东西。这就和我们不一样，我们的画家‘涉猎'更广些。"







中国画家 邵璞：



"哈萨克斯坦画家在现实主义风格的绘画作品方面取得的成就令人称道，看得出来，哈国文化届对这一领域的关注较高。我参观过很多哈萨克斯坦的展览，观摩了不少画家的作品，哈萨克人民的文化、风俗以及当今21世纪哈萨克人的生活状态，都成为了这些画家们创作的源泉......中国现在有超过1500多万画家，在中国，许多画家都在试图实现风格上的突破，可以说这是一个大变革的前夜......"







哈萨克斯坦功勋人士、人民画家卡米勒•穆拉谢夫：



"我曾在中国举办过数次个人画展。中国是一个大国，这个国家有着与众不同的绘画风格，被称之为--国画。中国的艺术教育基础很好，艺术家们有着很大的自由创作空间。在北京，有一个专门的艺术家小镇......不过相对而言，在油画方面，哈萨克斯坦画家的功底显然要高于中国。"











【记者：热伊扎别克·努斯普别克 编译：木合塔尔·木拉提】