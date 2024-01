图说——希拉莉和特朗普的今昔及家人

哈通社阿斯塔纳 —— 美国媒体日前发布了介绍美国民主党总统候选人希拉莉和共和党总统候选人特朗普的今昔及其家人的一组图片集。

童年的希拉莉。1947年10月26日她出生于芝加哥郊区一个中产阶级家庭



童年的特朗普。特朗普在1946年6月14日出生于纽约。





青年希拉莉在耶鲁大学法学院毕业后,为"保卫儿童基金会"工作(希拉莉网站图片)



1964年, 18岁的特朗普就读于纽约军校





希拉莉和比尔·克林顿相识于耶鲁大学,他们在1971年开始约会





希拉莉和比尔·克林顿在1975年结婚





1980年3月5日,阿肯色州州长克林顿,妻子希拉莉和一周大的女儿合影





1981年12月23日,纽约第五大道上的特朗普大楼落成





1985年11月18日,房地产大亨特朗普展示艺术家的构想--纽约电视城





1988年3月22日,房地产巨头特朗普站在自己的直升机旁





1988年4月12日,特朗普和布什副总统(右侧)交谈。他为老布什筹款竞选总统





1988年7月4日,特朗普和夫人伊万娜站在他的豪华游艇"特朗普公主号"旁边。特朗普用3000万美元买下了文莱苏丹的这艘将近有300英尺的游艇





1990年4月5日,特朗普站在他的新开业的泰姬陵赌场前面





1992年2月15日,在新罕布什尔州的初选中,克林顿州长和妻子希拉莉在餐厅喝咖啡,准备去挨门挨户地拉票





1993年1月20日,比尔·克林顿宣誓就任美国总统。他的妻子和女儿在身旁





1993年10月14日,特朗普和妻子梅尔普斯离开医院,梅尔普斯抱着他们的婴儿蒂凡尼





比尔·克林顿在1992年和1996年两次当选美国总统





1995年6月7日,特朗普站在纽约股票交易所门前。他的赌场上市了





特朗普在他的位于纽约曼哈顿的办公室里,和他写的第三本书《特朗普:回归的艺术》( Trump: The Art of the Comeback )合影,这本书曾经是《纽约时报》评出的最佳书籍和最畅销书籍的第一名。





1998年12月19日,美国总统克林顿发言感谢那些反对弹劾他的民主党众议员。希拉莉站在他身旁





2007年1月16日,电视节目《学徒》的制作人特朗普获得好莱坞星光大道上的一颗星。他手拿星星,和妻子梅兰尼亚、儿子拜伦合影





2009年2月2日,在美国副总统拜登主持下,希拉莉宣誓就任国务卿,她丈夫和女儿在旁边





2010年7月31日,在切尔西·克林顿和马克 ·梅兹文斯基的婚礼上,希拉莉及其丈夫比尔·克林顿和新娘新郎合影





2011年5月1日,美国高官在白宫战情室监看美军突袭本拉登的行动。奥巴马总统,拜登副总统(最左),国防部长盖茨(最右),国务卿克林顿(前排右起第二人)





2011年12月1日,美国国务卿希拉莉会见缅甸民主运动领导人昂山素季





2012年8月美国国务卿希拉莉在南非库奴的曼德拉寓所里会见曼德拉





2015年11月3日,特朗普在签名售书活动中。他写的这本书是《瘸腿美国:如何让我们国家再次伟大》("Crippled America: How to Make Our Country Great Again")





2016年5月3日,美国共和党总统参选人特朗普和女儿伊万卡(左)、儿子埃里克(左)和妻子梅兰尼亞(右)在纽约开记者会。 在斯洛文尼亚出生的梅拉尼亚·特朗普是珠宝设计师,曾经当过模特





2016年4月19日,希拉莉及其丈夫比尔·克林顿,女儿切尔西·克林顿在她赢得纽约州初选的庆祝晚会上





在候选人第一次辩论的场所,克林顿前总统和特朗普夫人握手(2016年9月26日)。其中谁将是下一任"第一配偶"?





