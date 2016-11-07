哈中医疗纠纷案：哈国患儿家属同院方达成和解协议

哈通社北京 -- 北京黎明医院与哈萨克斯坦脑瘫患儿家属达成和解协议。

哈通社驻中国记者站记者报道，日前，13名哈萨克斯坦脑瘫患儿家属代表在广州同北京黎明医院就赔偿问题进行了协商。



根据协商结果，家属代表在和解协议上签字。



据悉，根据这一和解协议，哈萨克斯坦患儿家属将不再向中国或哈萨克斯坦的任何官方机构提出追究包括黎明医院院方及院长、主治医师、医生等相关责任人责任的要求。而黎明医院院方则将对哈国患者进行赔偿，退还相关医疗费用并承担因此造成的各类损失。



哈萨克斯坦Sezimtal公募基金协调员、律师松卡尔•努尔马哈姆别托夫在接受哈通社记者采访时表示，哈萨克斯坦患儿家属目前均对北京黎明医院方面履行协议中的承诺、在近期完成赔偿工作表示期待。



根据此前报道，一家名为"黎明医院"的中国医疗机构以"低价高效的3S神经阻断手术"等虚假宣传，前后欺骗13个来自哈萨克斯坦的脑瘫患儿家庭，涉案金额近20万美元。



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【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】